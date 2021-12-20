李靚蕾今天發文反擊王力宏有關她借孕逼婚並要求數億贍養費的指控，並引述心理醫生的評估，指稱遭王力宏進行「情感操控（gaslight）」。所謂情感操控是原是心理學上的用語，源於知名奧斯卡影后英格麗褒曼獲獎巨片《媒氣燈下》（Gaslight），描述丈夫運用心理操弄的技巧折磨妻子，試圖將她逼瘋。電影場景中不斷出現煤氣燈忽明忽暗的意象，此後電影片名被心理學家用於類似事件，亦被稱作「煤氣燈效應」。

電影《媒氣燈下》是米高梅出品的黑白電影，片中女主角英格麗褒曼藉此奪得194年的奧斯卡影后，電影在美國亦非常賣座。電影改編自英國劇作家派屈克漢彌爾頓所寫的舞臺劇，講述一個原本美麗、自信且能夠獨立思考的女主角，在丈夫縝密的心理操縱下變得懷疑現實、質疑自己，最後精神上幾乎完全被對方控制的故事。男主角則藉此來掩飾自己的罪行，並謀奪其妻的財產。

黑白電影《媒氣燈下》海報。（圖／網路）

電影經典的橋段是男主角故意將家中的煤氣燈調得忽明忽暗，當女主角對燈光的異常變化表達疑惑時，男主角堅定地否認，並堅持這種感覺是她的幻覺，長久下來造成她自己疑神疑鬼，產生對現實認知的錯亂。在後來心理學研究中，這種通過「扭曲受害者眼中的真實」來控制對方的情感操控，就被命名為「煤氣燈操縱法」（gaslighting）。這種操控看似有些聳人聽聞，仿佛只會出現在電影和小說橋段中，但其實它在關係中十分常見，並且有相當強大的效用。

這部電影在美國上映時正值抗戰期間，二次大戰後首度在台灣上映時以《郎心如鐵》為片名，之後有另一部同名電影，因此又改為英譯片名《煤氣燈下》，並延用下來。

心理學家指出，這種操縱常見於親密伴侶之間，且表現得更加典型和突出。他們操控身邊人的動機有3種最常見的原因：1.試圖掩藏自己做的某些事情；2.操控者想要在某些方面改變操縱對象；3. 操控者想要佔據絕對的主導地位，獲得對被操縱者的完全控制權。

而「煤氣燈」操縱法在具體實施的時候，會經過8個不同的階段。而被操控者就是在這一個接一個的階段中，一步步變得「懷疑人生」。這8個步驟分別是：1. 說謊、誇大和否認；2.將對方與親友隔離；3. 循序漸進的重複；4. 當謊言被質疑時，他們會加大攻勢；5. 耗竭被操控者的心神；6.建立起依賴共生關係；7.不時地給予虛假希望；8.在對方不安全、恐懼的情緒中進行支配和控制。

心理學家建議，要擺脫「媒氣燈效應」，第一步必須明白操縱能夠被打破的，其次是從小事開始，重新給自己做出決定的權力，最後要找回自己的社會支援系統，例如親人與朋友等。