四大公投案18日投票結果出爐，公投案全數未通過門檻。對此，資深媒體人彭文正20日表示，他這幾天有觀察到，許多藍營支持者對公投結果相當失望，因此，如果接下來民氣可用，他希望台灣民眾能做2件事，第一，是繼續和他一起深入追查論文門，他認為，只有這件事能讓民進黨崩盤。第二，緊接而來的罷免案比公投更重要。

彭文正20日在其主持節目「政經關不了」表示，他這幾天有觀察到，許多藍營支持者對公投結果相當失望，甚至心中有一把火，因此，如果接下來民氣可用，他希望台灣民眾能做2件事，第一，是繼續和他一起深入追查論文門，他認為，只有這件事能讓民進黨崩盤。第二，現在罷免比公投更重要，他希望台灣民眾能好好思考。

彭文正進一步表示，「論文門」除了關係蔡英文本人的誠信，還牽涉到諸如偽造文書等許多法律問題，但讓他一直大感不解的是，國民黨到現在還是分2派，到目前為止，國民黨一缸子大老，他只聽說前總統馬英九有在關心論文門，其他的人關心程度就有限，甚至保持距離，而這些人有些還是有博士學位的人，他覺得相當可惜。

彭文正也坦言，在野的拚命追論文門，在朝的拚命護論文門，自己還是希望能有更多人來追查論文門，檢視蔡英文的博士學位問題，看蔡英文對防範論文真相被揭穿的手法，是多麼令人生氣，尤其這些問題中，有些一看一聽便知真假。

值得注意的是，談及四大公投結果，彭文正說，他認為國民黨及反對黨並沒有輸，今天這樣結果，某種程度而言也不壞，因為涉及意識型態的問題，尤其當議題牽涉統獨公投或兩岸議題，勢必很難讓全部人通盤接受，而人最不需要的就是為了夢境或夢想吵起來，這是很可笑的事情，大可放在心裡就好，不要再被政黨綁架，台灣人眼睛應該雪亮一點。