隨著Omicron疫情襲擊歐美，亞股周一普跌，歐股開盤也下殺超過2%，雖然莫德納表示，接種第 3 劑加強針，可針對 Omicron 的中和抗體水平增加 37 倍，保護力顯著提升，但市場對於歐美加緊防疫措施，恐導致正在恢復的全球經濟又遭到衝擊，道瓊期指盤前一度重挫600點，那斯達克100指數期貨也大跌超過200點。美股周一(20日)開盤下跌近600點，那指重挫230點或1.56%，電動車大廠特斯拉重挫3%，台積電ADR反而逆勢抗跌。

截至台灣時間20日晚間10點40分，道瓊工業平均指數下跌580.21點或1.64%、暫報34785.23點；標普500指數下跌66.57點或1.44%、暫報4554.07點；那斯達克指數下跌238.02點或1.57%、暫報14931.66點；費城半導體指數下跌45.43點或1.21%、暫報3715.61點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價下跌3.40%、暫報900.88 U美元。NVIDIA股價下跌1.72%、暫報273.22美元；AMD股價下跌1.34%、暫報135.91美元；英特爾下跌2.53%、暫報49.34美元。

台積電ADR股價微跌、暫報116.27美元，隨後轉漲；聯電ADR股價下跌0.68%、暫報11美元。

隨著歐美多國開始限制人流活動，導致市場避險情緒急速增加，美國10年期公債殖利率落到1.4%之下，世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF)則是宣布，因為疫情不確定性升溫，原定2022年1月於瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的年會，將延後至 2022 年夏天。

隨著本周將進入耶誕節假期，市場避險情趣增溫，美國總統拜登的1.9兆美元規模的重建美好計畫(BBB)遭到同黨議員反對，導致高盛隨即下修美國經濟成長率預期，也增添美國經濟復甦腳步，以及是否能順利控制高升的通膨問題。