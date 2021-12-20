星期日晚間，伊朗布什爾核電廠(Bushehr nuclear plant)發生連串的爆炸聲，隨後伊朗官方解釋，這是實彈防空演習，爆炸聲是防空機砲的射擊聲，軍方正在積極防衛可能的外國勢力空襲。

今日俄羅斯報導，布什爾省副省長穆罕默德塔奇‧伊拉尼(Mohammadtaqi Irani)在在接受伊朗官方媒體採訪時表示，布什爾核電廠在夜間舉行防空演習，為未來可能發生的侵略做準備。

伊拉尼說：「防空演習是在當地時間凌晨5點，是武裝部隊進行充分準備和協調的情況下進行的。」

網上流傳的一段影片就是防空機砲的射擊聲。

官方媒體報導稱，伊朗正在進行為期5天的三軍聯合演習， 代號「偉大先知17」(Payambar-e Azam 17)。

聯合演習正在波斯灣沿岸、霍爾木茲海峽以及霍爾木茲甘省、布什爾省和胡齊斯坦省進行，伊斯蘭革命衛隊的地面、海軍和空軍部隊都參加了演習。

伊朗高級軍事指揮官拉希德少將(Gholamali Rashid)表示，以色列是伊朗最大的威脅，要是以色列又對伊朗發動空襲，我們的武裝部隊將全面反擊，目標包括敵軍所有指揮中心、基地、飛行路線等等，「必會做出令以色列畏懼的毀滅性回擊」。

伊朗的核設施長期以來一直是國際關注的焦點，以色列發動過好幾次的空襲與針對性暗殺，伊朗對以色列的仇恨也累積到最高。

雖然在過去一年間，拜登的特使與伊朗的談判代表曾在維也納舉行幾次會議，其議題都在2015伊朗核協議是否仍然有效，但是談判幾次都沒有明確結果。

美國前總統川普於2018年，單方面退出核協議，重新對伊朗實施嚴厲的經濟制裁。

布什爾核電廠有1座俄羅斯設計的VVER-1000型壓水式反應爐， 功率1000百萬瓦，該核電廠的2號機與3號機還在興建中，其建設進度一直受到各方關注。