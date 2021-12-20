美國兩大電信業者AT&T及威瑞森電信（Verizon）即將在明年1月推出5G行動網路，令各大航空公司繃緊神經，擔心5G訊號干擾駕駛艙安全系統，屆時將造成航班大亂。

美國聯邦航空管理局（FAA）已在12月初頒布兩項《適航指令》，禁止飛機在受到5G頻段干擾時使用雷達高度計。這項指令涵蓋美國46大都會區，將限制航班在惡劣天候降落，預計明年1月5日起實施。

雖然美國電信業一再強調即將推出的5G網路服務對飛航安全沒有影響，但聯邦航管局仍擔心5G訊號會對駕駛艙安全系統造成干擾，因為雷達高度計使用的4.2至4.4 GHz頻段與5G頻段非常接近，這也讓航空公司不敢大意。

聯合航空控股公司執行長科比（Scott Kirby）表示：「假設天候不佳、風速太強或濃霧降低能見度，而飛機又不能使用雷達高度計，就無法在芝加哥、亞特蘭大、底特律等大型機場降落。試想一下這樣會帶來什麼後果，我們不能讓這樣的情況發生。」