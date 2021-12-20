美國公債作為資本市場上最有公信力的資產之一，但隨著美國聯準會(Fed)加速Taper腳步，Fed主席鮑爾將暫時性從通膨敘述拿掉，顯示貨幣政策對於民生影響幅度，已經不得不出手，加上英國央行上周啟動升息循環，摩根大通預期，明年Fed、日本央行、英國央行在內的主要央行購債需求將減少2兆美元，進而推升各國政府借貸成本。

綜合外媒報導，新冠肺炎去年3月爆發後，各國央行大釋活水來應付政府支出、處理大規模可能會衝擊資本市場的債務，來防止殖利率快速飆升，但隨著通膨上揚，寬鬆貨幣政策開始有退場的跡象，來防止未來債券供應可能過剩的問題。

世界貨幣基金組織（IMF）預計，到2022年底，美國、德國、英國的10年期公債殖利率將分別上升75、45以及55個基點。摩根大通預計，全球範圍內央行將帶頭減少約3億美元的債券購買，導致平均殖利率上漲20~25個基點。

皇家倫敦資產管理公司 (Royal London Asset Management) 利率和現金業務主管 Craig Inches認為，並不是債市明年會面臨世界末日，但目前通膨居高不下，央行的升息步調落後，債券供應仍相當龐大。

歐洲央行(ECB)上周也重申，1.85 兆歐元緊急疫情資產購買計畫（PEPP）會在明年 3 月期滿，歐洲央行也宣布常規購債規模翻倍至 400 億美元，維持整體資金流動性，Fed、英國央行也透過機制將到期債券收益重新投入市場。

美國銀行全球利率研究主管 Ralf Preusser 認為，歐元區的債券殖利率可能上升 20 至 30 個基點。ING Group 分析師認為，美債供應量可能下滑，預計將緊縮1兆美元，小於縮減發債的1.5兆美元，代表淨債券供應量將減少5000 億美元。

至於美債殖利率表限，受到海外對美債的需求，分析師認為美國 10 年期公債殖利率走勢將受到壓抑，預計明年第將達到2.08%，華爾街認為將達2.25%。