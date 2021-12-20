台北市長柯文哲兒子在網路買書遭詐騙15萬，北市府發言人陳智菡20日表示，上周發生台北馬拉松詐騙事件後，柯文哲主動在市政會議上拿自己兒子被騙當例子，認為國家對民眾權益保護應該要有更積極的作為，比如對未做好資訊安全的電商提出罰責或一些強制作法，要求警察局聯繫中央，邀集相關部會共同研議解決方案。

柯文哲曾在議會備詢時，不小心自爆兒子柯傅堯在內科上班，但失業了，柯傅堯跟柯文哲一樣患有亞斯伯格症，從師大轉學清大動力機械工程系，畢業後考上台大機械工程系碩士，據了解失業後有準備想出國。

柯文哲兒子遭詐騙事件曝光後，陳智菡表示，上周發生台北馬拉松選手詐騙事件，柯文哲在市政會議主動提出兒子在網路買書被詐騙，拿兒子當例子，強調許多境外詐騙，NCC、經濟部沒有防治作法，國家對國民權益保護應該有更積極作為，比如對未做好資安造成詐騙的網路平台，提出罰責或強制作法。

根據市政會議紀錄指出，柯文哲指示各局處遇到問題，應先緊急善後，再檢討系統問題產生原因，從根本徹底解決，面對問題是解決問題的第一步，例如在台灣申請電話能否實名制，目前透過網路電話詐騙案件很多，請警察局聯繫中央，邀集相關部會共同研議解決方案。