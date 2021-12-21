任容萱談自己無法斷捨離的東西。（衛視中文台提供）

張睿家帶來自己捨不得穿的限量籃球鞋。（衛視中文台提供）

任容萱、張睿家、石知田及邱偲琹上《一袋女王》宣傳《如果花知道》。（衛視中文台提供）

衛視原創《如果花知道》主要演員任容萱、張睿家、石知田及邱偲琹，日前齊聚衛視中文台《一袋女王》宣傳新劇，任容萱劇中是一個專門幫人類進行執念斷捨離的花店女巫，大夥也特別分享私下生活斷捨離的經歷。任容萱特別秀出姐姐Selina送給她的大紅包，再看到上面的親筆文字讓任容萱又再度哽咽。

《如果花知道》故事開始於一間神秘花店「花之道」。傳說只要是想斷捨離的人，都能在某個時刻，某個街角，看見這間花店的存在。身為劇中主角的眾人被問到目前至今一直無法斷捨離的東西是什麼，任容萱拿出紅包袋、演唱會與舞台劇的票根，還有整整一大疊的機票票根，連登機證、行李條牌，好幾支汰換下來的手機也不放過，因為這些東西都代表著當時的記憶，睹物思情讓她實在捨不得丟。其中，有寫字的紅包她都會留下來，現場拿出去年任爸包給她的生日紅包，不只包了「陸萬陸千陸百元」，祝福詞還寫滿了整個紅包，祝福女兒能「一陸順心如意」。

另一個紅包袋則是某年姊姊Selina給她的超大的新年紅包，開頭屬名「親愛的冬瓜」讓主持人有些好奇，任容萱解釋說因為她跟姊姊相差7歲，小時候的她很小一隻，Selina就覺得她矮矮小小的像個矮冬瓜，所以才有個這麼可愛的稱呼。一旁主持人曾國城幫忙唸出上面的文字「痛恨那個小時候欺負你不懂珍惜你的自己，還好我尚有一輩子的餘額可努力，我愛你如同你愛我一樣」疼惜之意溢於言表，也讓任容萱略帶哽咽地說：「我每次看她寫的我都會哭。」姊妹情深讓大家相當感動。

張睿家則是帶來兩雙不只捨不得丟，更捨不得穿的限量籃球鞋，甚至可能已經氧化一穿就會壞掉的程度，讓大家覺得好可惜。不過對於張睿家來說，球鞋對他來說的意義不只是因為喜愛，代表的就是「要擁有」，所以就算不穿，也不常看，光是把鞋放在家中某個角落好好保存著，就很有意義。石知田則保留著12年前師大附中畢業前夕，滿是同學、隔壁班、認識的學弟妹簽名的制服，石知田說自己上高中前很宅，因為就讀師大附中還參加了舞蹈社，才開啟了自己的表演之路。邱偲琹則是留著一整箱高中時期跟同學、好友互傳紙條跟書信，滿滿回憶都藏在紙箱裡。

●Selina寫給任容萱新年紅包全文：

親愛的冬瓜謝謝你

永遠當我最忠實的聽眾

永遠給我最真實的忠告

永遠當我最貼心的知己

永遠給我最溫暖的安慰

我已經愛你愛到

痛恨那個小時候欺負你

不懂珍惜你的自己

還好我尚有一輩子的餘額可努力

我愛你如同你愛我一樣

新年快樂 姊姊恭賀