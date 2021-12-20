富邦悍將季後從中信兄弟挖來丘昌榮，擔任總教練，教練團人事異動中，也傳出有意延攬兄弟內野守備教練黃泰龍，他在20日出席中職頒獎典禮時坦言，目前考量之一是小孩，「目前是50、50，還在糾結。」

今天頒獎典禮上，不少上台領獎的兄弟球員發表感言時，頻頻點名黃泰龍，游擊手江坤宇特別提到接下來將進行自主訓練，盼還可以看到黃泰龍。

對於自己下一步的動向，黃泰龍坦言兩邊都還在談，目前留下或是離開的機率各半，待事情明朗化後球隊就會公布，「主要是我自己在糾結，要考慮的面向很多，2個小朋友在台北，之前常覺得錯過大女兒成長過程很遺憾，這是我考量的其中一個原因。」

黃泰龍大女兒現在就讀國小二年級，小女兒才1歲多，大女兒看到爸爸常常不在家，常問他什麼時候回家，還會倒數他回家的日子，「聽到這個，心真的會揪了一下。」

在親情與球員感情的拉扯下，黃泰龍至今無法下定決心，「每天陪他們訓練4、5個小時，這是教練生涯目前為止最美好的回憶，看到他們成長會覺得一切犧牲都是值得的。在球隊這麼久，也都把他們當作自己的弟弟，培養這麼久的感情要放掉也是很捨不得。」

雖然目前仍糾結在親情與「兄弟情」中，黃泰龍也有和隊長王威晨談話，希望未來不管有沒有留在兄弟，盼他能繼續帶領內野的小老弟，「如果我的加入可以幫助到富邦年輕球員成長，這也是有幫助的，希望能把台灣有潛力的選手挖掘出來。」