康茵茵化身一代妖姬。（蔡世偉 ／ 以諾馬來 ／ 維恩原創提供）

康茵茵化身一代妖姬。（蔡世偉 ／ 以諾馬來 ／ 維恩原創提供）

康茵茵化身一代妖姬。（蔡世偉 ／ 以諾馬來 ／ 維恩原創提供）

康茵茵兩年前發行數位單曲〈女拳至上〉原聲帶，當年年底接了不少尾牙活動及跨年活動，沒想到全球爆發新冠疫情，進入防疫期，當時接下的科技業旺年會尾牙也延遲兩年才舉辦！她以科技公司董事長指定的「一代妖姬」崔苔菁造型登台獻唱〈愛神〉、〈但是又何奈〉，果然驚艷全場，還馬上被預約明年尾牙秀！

由於該科技公司董事長喜歡聽老歌，因此指定康茵茵要模仿「一代妖姬」崔苔菁，確認演出內容後，原本康茵茵想要推掉演出，因為以她的年紀她根本不知道這兩首歌曲，更不清楚如何表演，但是後來想想這也是自我挑戰，所以還是承接了這使命。在有限時間內，找專業團隊幫忙重新編舞、編曲，並訂製全新秀服，果然會唱歌又有舞蹈底子的康茵茵，很快掌握歌曲精髓，加上完美的身材比例及一雙美美的長腿，定裝排練時就令大家驚豔不已，連公司老闆許維恩都讚不絕口，一直問是誰設計製作的，讚嘆「實在太美了」。

表演當天，她的演出獲得滿堂彩，表演結束後，科技公司董事長還帶著各企業公司老闆貴賓們一起到後台找康茵茵合照，一直稱讚她表演太精彩，甚至於直接邀請康茵茵明年再參加他們公司旺年會尾牙；這也讓康茵茵直呼，雖然等待、排練非常辛苦，但最後發現都是值得的，「 從出場表演的掌聲到後台拍照的人龍，讓我真的感受到當年崔苔菁風靡全台的魅力，讓我剛才也彷彿巨星一樣！ 實在太開心了。」