馬路上遇上違規三寶，不是讓人心驚膽戰就是怒火攻心，不過有網友分享一段行車紀錄影片，並評論「當猴子遇到鴿子，體現天命靡常，維德是親」，原來一輛違規闖紅燈機車，當場遭警車攔截，讓網友看了直呼：療癒！
《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》分享一段行車紀錄影片，標題為「當猴子遇到鴿子，體現天命靡常，維德是親」，時間是12月9日晚間，地點在新北市淡水區民生路民權路口。
影片中只見一輛雙載機車闖紅燈，結果當場被一輛綠燈直行的警用機車堵到，想跑都跑不掉。《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》小編並貼心註解：『天命靡常，維德是親』- 天有不測風雲、世事難料，母湯太囂張。（原po你是不是國文老師？）。
眾多網友看完也忍不住回：「一個字 爽」、「這種影片最療癒！解放壓力。感謝分享。」、「每天多點這種正能量新聞消除我一天的疲憊」、「舒服 旁邊的跟著拍手」、「真好 送上門的業績」、「是事出有因？是非善惡的因果循環，還是天意作弄？還其實是真愛，讓我們繼續看下去」。
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