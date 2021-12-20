菲律賓認真考慮已封存35年，從未啟用過的巴丹核電廠(Bataan nuclear power plant)實際運轉，科學技術部核研究所 (DOST-PNRI)表示，韓國核工團隊仍然有興趣修復巴丹核電廠，先前的備忘錄提議仍然有效。

馬尼拉公報(Manila Bulletin)報導，菲律賓科研所主任阿契拉博士(Carlo Arcilla)說，韓國核工團隊的修復提案，已提交給菲律賓能源部。

他說：「韓國團隊積極建議修復巴丹核電廠，他們說成本大概在1~12億美元之間，聽起來頗龐大，但是這與新蓋1座燃煤電廠相差不多，至於修復時間，韓國團隊的說法是：4到5年左右。」

阿契拉表示，修復並啟用巴丹核電廠，是菲律賓「啟動核能的最快途徑」。

他話鋒一轉，巴丹核電廠最大的困難不在技術方面，而是法規，因為根據菲律賓電力業改革法案(EPIRA)明定，政府禁止經營發電機組，而巴丹核電廠當年是政府所興建，因此目前產權不明。因此有必要修改法案，使核電廠的管理與權責清楚。

巴丹核電廠是1980年代，由已故的爭議總統馬可仕 (Ferdinand E. Marcos)執政後期完成的，有1座623百萬瓦的壓水式反應爐(PWR)，但是歷經三哩島事故、車諾比事故，以及馬可仕在執政晚期的惡劣形象，該電廠在1986年封存。雖然封存著，但每年仍然編列保養維護費用，因此內部機件與設備仍然完整無缺。