四大公投案結果，會影響台中補選嗎？資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨候選人林靜儀這幾天猛打對手顏寬恒「洗衣精」，應該是有原因的，因為這代表林靜儀的選情和顏寬恒是非常拉鋸，甚至可能是落後的，他推測，林靜儀競選總部可能知道己方選情並非領先，因此做了一些必要的選舉手段。

黃暐瀚20日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，先前立委陳柏惟罷免案通過，並不代表國民黨在該選區就大贏，而這次公投案，不同意是比較多的，4案中有3案不同意，只有1案同意票較多。他指出，林靜儀這2天猛打顏寬恒上周在地方發放印有文宣的「冬瓜牌」洗衣精，質疑其可能涉及賄選，背後應該是有原因的。

黃暐瀚分析，因為這代表可能林靜儀的選情和顏寬恒是非常拉鋸，甚至可能是落後的，他推測，林靜儀競選總部可能知道己方選情並非領先，情況不容樂觀，因此一些必要的選舉攻防動作仍一定會做。黃暐瀚強調，顏家在地方的服務和人脈，其實是比國民黨的地方基礎還要更高的，因此，坦白講，顏家比國民黨強的就是地方耕耘。

針對林靜儀陣營指控「洗衣精」疑似有賄選嫌疑，顏寬恒20日在烏日區掃街時諷刺地回應表示，競選對手連他的支持者也潑髒水、抹黑，需要用清潔劑洗一洗。他的競選小物清潔劑成本才16、17元，都是可以查證的，呼籲對手不要潑髒水、蹭熱量及搶鏡頭，不過，也感謝民進黨側翼幫他的競選小物宣傳，現在已供不應求。