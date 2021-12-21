由大陸工程創辦人殷之浩於1972年創立的中華民國不動產協進會，加入世界不動產聯盟，成立世界不動產聯盟台灣分會，理事長張麗莉更表示，明年50周年，預計除發行紀念會雜誌，更將藉此爭取世界不動產聯盟2022年全球領袖高峰會的主辦權。

張麗莉指出，雖然受到疫情影響，台灣並沒有缺席今年度由世界不動產聯盟主辦的全球卓越建設獎，每一年，協進會都協助獲得國家卓越建設獎肯定的公私部門作品再上層樓，代表台灣角逐全球桂冠，今年更一舉將三金八銀的獎項帶回台灣。

張麗莉指出，2022年因適逢創會50周年，協進會除預計發行50周年紀念會誌，更籍此機會，爭取到世界不動產聯盟2022全球領袖高峰會的主辦權，繼先前台北、台中先後舉辦過世界不動聯盟大型年會後，明年協進會將偕同高雄巿政府和高雄市建築經營協會，帶領全球不動產專業人士前進高雄，同時配合聯合國的2030永續發展目標，以Green Recovery綠色復甦為題，進行為期四天三夜的活動，屆時，除世界不動產聯盟年會活動外，也將結合法國Jacques Rougerie基金會，辦理該基金會年度授獎儀式。