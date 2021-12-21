高雄的12月是個處處充滿色彩、被幸福與喜悅包圍的繽紛時節。教會的耶誕點燈及各大商場準備的耶誕活動與節慶裝置，為城市添上美好冬日想像，以各具其趣的慶典儀式為冬季港都報來佳音。不用飛出國，聖誕市集、夢幻燈海、歐洲小鎮以及銀亮亮的雪花已經隨著響叮噹的頌歌來到高雄。

鹽埕教會的耶誕活動與節慶裝置，為城市添上美好冬日想像。(攝影/Carter)

節慶報佳音 燦爛燈海閃耀港都

聖誕節即將來臨，港都各處商場、教會紛紛準備了耶誕點燈造景，各色燈海點亮城市角落，溫馨而歡樂的氣氛穿梭在人群裡，空氣也閃閃發光。

在這個一年一度的重要節慶，鹽埕教會打開大門，以燦爛點燈迎接訪客，傳遞傳統溫暖的聖誕氛圍。擁有近百年歷史的鹽埕教會，每年都會舉辦聖誕點燈活動，在唱詩班、合唱團優美的聖誕祝歌聲中，約5萬盞LED燈一齊點亮歐洲情調的教會建築，哥德式尖塔與石造風外牆在燈光照耀下燦爛奪目，像是一座發光的城堡，年年都吸引旅人朝聖。教會在聖誕期間，也準備了祈願區，讓來參觀的民眾可以寫下心願，滿滿的佳音祝福圍繞中，為幸福和平安溫馨打卡。

鹽埕教會現場準備了祈願區，讓民眾寫下心願，由教會代為祝禱，還有聖誕人物的裝飾重現聖經故事場景。(攝影/Carter)

感受異國風情的節慶氛圍，還可以走訪高雄各大商場，來一場微出國之旅。高雄義大世界歐風洋溢的「123露天市集」，以童話風格的「魔法時光鐘」為中心，四周進駐咖啡、美食、雜貨服飾等攤販，琳琅滿目的商品讓人眼花撩亂，就像是來到歐洲的聖誕市集。另外，購物廣場內有著號稱南臺灣室內最高的歐式聖誕樹，近萬顆特別訂製的LED燈泡，搭配旋轉樓梯及雪人造景，樹頂則擺放超顯眼的義大之星，成為最搶眼的節慶焦點。巨大聖誕樹光彩奪目，搭配現場演奏的聖誕組曲，很適合與家人、朋友們一起來共襄盛舉留下美好回憶。

義大世界購物中心館內精心準備了華麗的大型室內聖誕樹，館外的聖誕布置繽紛浪漫。(圖片提供/義大開發(股)公司)

飄著細雪的白色耶誕也現身高雄。今年統一夢時代購物中心以「Dream Wonderland夢想樂園」為主題，夢幻的藍、白色系裝飾下，推出旋轉木馬、海盜船、釣魚機、咖啡杯等遊樂設施，另外12月18至19日將從空中飄落白色人造雪花，不必出國也能追雪。主辦單位將從聖誕夜12月24日起，一連3天在夜晚舉辦不同主題風格的星空音樂日，搭配風格餐車、美食品牌與文青選物攤位，打造浪漫洋溢的佳節時光。

今年夢時代以「Dream Wonderland夢想樂園」為主題，打造浪漫洋溢的網美風夢想樂園。(圖片提供/夢時代購物中心)

每年都會舉辦聖誕活動的漢神巨蛋購物廣場，今年再度與HELLO KITTY攜手合作，廣場化身童話風格的歐式小鎮，各色立體屋圍繞著光耀閃爍的巨大聖誕樹，也有可愛的KITTY氣球在廣場迎接大小朋友。充滿聖誕氣氛的造景及不同色彩的立體屋，踏進廣場就像入境歐洲小鎮，白天與夜晚各具不同美麗姿態。

每年都會舉辦聖誕活動的漢神巨蛋，今年再度與HELLO KITTY攜手合作，廣場化身童話風格的歐式小鎮。(圖片提供/漢神巨蛋購物廣場)

高雄的繽紛聖誕為大家獻上充滿人情味的祝福，讓冬日燈海成為涼夜裡最溫暖的節慶禮讚。

本文作者：Naru

《Takao樂高雄》2021/12