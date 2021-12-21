創造好的睡眠空間

光線、聲音都會干擾睡眠，有好的環境，才有好的睡眠品質。如果必須在吵雜的空間裡睡覺，那最好戴上眼罩與耳塞。上床睡覺時，手機最好放在另一個房間，不要放在床頭櫃上。朋友、家人與同事應該記住，你不是二十四小時客服專線，不需要即時回覆訊息。記得不斷對自己說：「你不欠任何人。」

改善睡眠空間的關鍵在於，各項條件要符合你的個人需求。設計個人的生活儀式，設法讓自己平靜下來，就能創造出良好的睡眠環境。重新布置臥室也是不錯的主意。電腦不要放在臥房，讓寵物或孩子自己睡。蠟燭、線香與古典樂都能讓你放鬆。換上記憶枕頭或舒爽的亞麻布床單也不錯。

總之，上床睡覺時，會讓你感到放鬆的事情都試試看。菸品、咖啡與酒類最好戒除，努力改變日常習慣，就能改善睡眠。服用藥物時也要多留意成分，有些感冒藥含有偽麻黃鹼，會刺激中樞神經系統、擾亂睡眠作息。最後，睡前不妨做點伸展運動，以暗示身體該休息了。

與失眠有關的認知行為療法：睡不著就別躺在床上

精神科醫師卡梅(Rob Comey)專門治療睡眠障礙，我會把患者轉診到他那邊。他強調，認知行為療法(CBT)值得一試，諸如焦慮症、憂鬱症、恐懼症以及成癮症，都能有效緩解。透過失眠的認知行為療法(CBT －I)，患者能找出造成失眠的信念並且加以改變。焦慮與恐懼感讓你睡不著，那更要接受認知行為療法。重新建構觀念、消除錯誤的信念，才能安心入睡，不再莫名地擔憂未來。

去睡眠中心看診時，醫師會讓你戴上生物回饋裝置，以隨時記錄你的日常活動，找出會影響睡眠的生活模式。透過失眠的認知行為療法，你就能培養良好的作息，戒除掉有礙睡眠的壞習慣。依據你的處境，治療師會調整治療方案。睡眠問題若非常嚴重，治療師會建議你採用以下更細緻的認知行為療法。

刺激控制療法(CST)包含一套訓練課程，讓你的身心記住床與睡眠的連結，而不會聯想到清醒、擔憂、恐懼、挫折與焦慮等等阻礙因素。稍微調整一下臥室擺設，就能移除干擾睡眠的因素。換上柔和的燈泡、空調轉到舒適的溫度、加裝隔音窗、把電視機搬出臥室等，都很有幫助。午睡時不要睡太久，想睡覺的時候才上床，並設定固定的起床時間。最重要的是，床只能用來睡覺與進行性行為，不要躺在上面使用平板電腦或

滑手機。睡不著的話，就起床去做一些靜態的事情，如看書或做伸展運動。一開始你會花很多時間在臥房閒晃，但上床的時間都用來睡覺。這些做法都是為了讓你更加意識到床與睡眠的連結。

睡眠限制療法(SRT)也有一套訓練課程。同樣也是為了讓你的身心記住床與睡眠的連結，而不會聯想到清醒、擔憂、恐懼、挫折與焦慮等等阻礙因素。療程開始前，先設定每晚睡眠的總時數，並且確認在床上都是在睡覺。否則翻來覆去，心裡只會不斷進行負面的對話。這時就離開床鋪做別的事情，直到睡意到來，再上床完成你的睡眠時數。

以上介紹的這兩種療法，都能重新設定你的生理時鐘，讓睡覺與起床時間變正常。

剛開始練習時，你晚上會有很多時間醒著，甚至造成睡眠不足，所以白天會感到更加疲倦。問題嚴重的話，還會造成夢遊等異常行為，所以才需要醫師透過儀器監控你的生理狀態。卡梅醫師強調，睡覺與起床的時間每天都要一樣；不能太早睡，而早上鬧鐘一響

就要起床。睡眠品質慢慢改善後，你在床上的時間才能逐步增加。從此以後，睡覺時間一到，睡意就怎樣都趕不走，頭碰到枕頭馬上就呼呼大睡。

最後再介紹矛盾意向療法(Paradoxical Interventions)，它有助於培養健康的心態，進而誘發睡意。在此，我們反其道而行，也就是保持清醒，不做任何有助於入睡的事情。

擔心睡不著的話，那就專注在那個念頭上，並維持清醒狀態，直到自己想不下去。這個療法能消除不必要的擔憂。

此外，我們也可以改造內在對話的內容。平日失眠時，我們總是會躺在床上焦慮想著「遲到會被扣錢」或「工作做不完」等。拋不掉這些擔憂，就更加睡不著。因此，關鍵在於消除這些不必要的煩惱，重新設定神經連結。

失眠時，你正好可以練習正面的自我對話。千萬不要去想明天的待辦事項，這會讓你大腦更加活躍。相反地，試著對自己說：「上班的事到公司再煩惱，而且一定都會順利完成。」這句話很簡單，卻可以改變大腦的運作模式，讓你不再執著於天亮之後要做的事情。此外，有些人認為，睡眠少於四小時白天還是能打起精神工作，但真是如此嗎？

不如勸勸自己：「身體希望我好好睡一覺，這樣能才時進行自我修復。」或是跟自己說：「每天至少睡七小時，以後就不用常跑醫院，能有更多時間跟家人相處。」

良好的睡眠品質是萬靈丹

雖然失眠與睡眠障礙的人口不斷增加，但研究人員也不斷在探究問題的根源，並找出解法，試圖讓大家恢復正常的作息。現在我們有更多的治療選擇，也可以運用心靈的力量，去培養健康的睡眠習慣。睡得好，整體健康就能獲得改善。睡得飽，白天就更有精神，記憶力與思考等認知能力也會更好。最重要的，睡眠能降低壓力指數與身體的發炎反應，減少罹患重大疾病的風險，例如肥胖症、心臟病以及癌症。平日睡得好，心情也會更好。身體的自我修復能力有賴於睡眠，所以一定得保持健康的生活型態。

結論

在我的執業生涯中，不斷遇到有失眠問題的患者，也最不容易治好。處方藥物大多帶有一大堆的副作用。助眠產業快速發展，藥局有許多相關的藥品，還有人開發教你放鬆、冥想的手機APP。從我的治療經驗來看，想要有良好的睡眠品質，總要回歸到培養健康的心態以及作息。先建立起固定的睡眠作息，營養品吃下去才有效。有些手機APP不錯，能監控我們的睡眠狀態，還能暗示大腦放慢速度，所以有助於改善睡眠品質。我們並沒有實質數據去證實這些方法是否有效，在沒有健康風險的前提下，不妨一試。

睡眠是健康人生的必備條件。它有助於腦電波平穩、細胞修復、神經傳導物質與荷爾蒙分泌正常，所以對身體每一個系統都很重要。總是蠟燭兩頭燒，早起又熬夜，以健康換來成就，你想想值得嗎？工作表現與睡眠時間不相衝突。想要活得快樂又有活力，看起來迷人又有吸引力，那就好好睡一覺吧！

(本文摘自《超減壓的BMW身心自療法》/時報出版)

【內容簡介】「大多數的慢性疾病都來自於體內分泌過多的壓力荷爾蒙。不斷練習呼吸技巧，透過正向的內在自我對話，才能啟動副交感神經，讓身心不再加速暴衝。」──帕瓦博士

「要對抗壓力，最有效的工具就是思想。所以我們要選擇健康的想法，放棄有害的念頭。」──美國心理學家威廉・詹姆斯（William James）

帕瓦博士是北美知名的女性醫學專家，卻於生涯高峰時遇上生死交關的車禍，在緊急送醫後救回一命，但那場意外所帶來的身心創傷，卻像惡夢般不斷折磨著她。多年來，她多次接受手術，也服用各種藥物，但都沒辦法解除她的焦慮、恐慌與慢性疼痛。

於是，她轉往另一條療癒之路。她開始在哈佛醫學院攻讀身心醫學課程，並接受該領域大師赫伯．班森（Herbert Benson）的指導，由此開啟了她人生的第二個高峰。她發現，大多數的焦慮與疼痛都是來自於壓力荷爾蒙不斷在身體流竄，它會破壞睡眠品質，令人有長期疲勞與消化不良的問題。透過自身的經歷，她開創了一套適用於現代人的冥想與呼吸法，而本書就是她漫長修復旅程的心得總結。

本書有九個章節，前面八章系統性地介紹身體各組織的基本生理結構，並說明這些部位為何會出現慢性疾病，也會提出具體的步驟，提醒讀者治病要從改變心態與生活型態開始。在最後一章，帕瓦博士貼心地為讀者統整之前提到的方法，幫助你重新設定自律神經系統。

【作者簡介】蓓兒．帕瓦（Bal Pawa）

蓓兒．帕瓦博士，從事醫學工作超過三十年。畢業於紐芬蘭紀念大學醫學院，她同時具有藥劑師與內科醫師的身分。在車禍重傷後，她身心受創，於是前往哈佛醫學院攻讀身心醫學，並在名醫赫伯．班森的指導下，取得專業的認證資格。她在加拿大溫哥華創立了西岸女性診所（Westcoast Women’s Clinic），是北美地區著名的女性醫學專家。

【譯者簡介】劉宗為

中正大學哲學所博士候選人，譯有《逃避自由》、《當亞里斯多德遇上佛洛伊德》與《關係免疫力》等書。