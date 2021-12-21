王力宏家族全家福被網友踢爆是P圖。（圖／微博《寶二姨》）

歌手王力宏與前妻李靚蕾終結8年婚姻，但雙方卻在網路上互揭瘡疤，離婚內幕連環爆，成為近期關注焦點，不僅如此，有網友發現，過去王力宏許多放閃照都是透過P圖合成，讓不少人直呼被騙得團團轉，有熟捻Photoshop技巧的平面設計師透露，王力宏挑選兩張光線相近的照片進行合成，並讓後方家人照片蓋住原圖沙發，降低被抓到破綻的機率，是不易被發現的關鍵。

過去王力宏與李靚蕾時常在社群軟體分享放閃、家庭照，成功塑造神仙夫妻的優質形象，沒想到上周突然傳出雙方已離婚的消息，李靚蕾更爆料王力宏經常外遇、召妓甚至性成癮等狀況，王力宏也大動作回擊李靚蕾索討近9億贍養費，長期對他精神虐待等，雙方徹底撕破臉。

不僅如此，有微博網友發現，王力宏過去放閃的照片有造假痕跡，並點出5大線索，包括全家福照片是P圖的、一鍋雞湯燒3年、說自己在滑雪結果定位顯示沙漠、秀恩愛時永遠盯鏡頭和PS和老婆的聊天記錄等，其中全家福P圖照引起網友們熱烈討論，許多人直呼被騙了，「全家福那張太厲害了」、「全家福的P圖超專業」、「我大力宏哥P圖功力了得。」

有熟捻Photoshop技巧的平面設計師透露，如果需要合成圖片，被合成進去的照片去背後越乾淨越好，且盡量選擇色彩、光線接近的照片，比較不容易有破綻，「王力宏在李靚蕾後方用其他家人塞滿照片，可以擋住原圖的沙發，同時李靚蕾後方家人的衣服與李靚蕾的髮色同為黑色，巧妙相疊後能一眼認出是P圖的人並不多，而這也是降低出現破綻的技巧。」

此外，獲得Adobe講師認證的Yumi Makino曾在著作中寫道，色調調整、選取影像範圍、編排圖層順序、使用繪圖漸層及透過濾鏡建立影像等技巧都是運用Photoshop打造完美圖片的方法。