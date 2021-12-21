今天是冬至，在這紛擾的一年，吃碗象徵團圓、圓滿的湯圓，格外帶有祈福意涵。不過眾所周知，湯圓的熱量不容小覷，糯米成分又不容易消化，恐讓腸胃怠工、體重失控。怎麼吃才能吃進美味又吃下健康？營養專家推薦甜、鹹湯圓的「最佳配角」們。

●包餡熱量高 怕胖首選無內餡小湯圓

一般來說，吃湯圓最簡單的熱量算法，是4顆包餡湯圓或40-50顆無餡紅白小湯圓的熱量，就相當於1碗白飯。林口長庚醫院營養治療科營養師王怡卿特別指出，更要注意的是，有包餡料的湯圓，不管是甜味還是鹹味，「油脂度」都比沒包餡料的湯圓高。過多的油脂會增加身體血脂、血糖及體重的負擔，所以在挑選湯圓時，無餡的小湯圓比有餡大湯圓更適當。

●包餡湯圓吃原味 無餡湯圓甜鹹自己配

嫚嫚營養師表示，吃湯圓少負擔的料理方法，就是無餡優先選，再來做成鹹湯，最後才是煮成甜品。搭配的食材推薦如下：

（資料來源／嫚嫚營養師、林口長庚營養治療科 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

料理湯圓時，包餡的甜湯圓因芝麻、花生內餡已含有高糖分，建議直接以滾水煮熟食用，不要再額外添加糖或配料，保留食物原本的風味，也可減少甜湯的熱量。

至於包餡鹹湯圓，由於內餡已含絞肉及油脂，因此配料不要再先用熱油爆香，最好改採無油蔬菜湯，搭配茼蒿、小白菜、韭菜、珠蔥、香菇等各式菇類及豆腐食用，除減少油脂攝取，也能增加飽足感，還能吸收多元營養素，促進消化。

●常見湯圓配角小陷阱 都是澱粉熱量高

如果選擇沒有包餡的紅白小湯圓時，建議可以加入各式菇類與蔬菜做成鹹湯，當成一餐主食，減少當日飯量即可。

無餡小湯圓若是當成甜點，湯頭盡量避開濃熬糖水，如紅豆湯或花生湯，改搭配以少量代糖加上天然的龍眼乾、枸杞、紅棗、酌量薑汁或少許桂花醬等來提味的甜湯底為宜。

此外，甜食攤上常見的甜點配料，像是紅豆、綠豆、薏仁、芋頭、地瓜、芋圓、地瓜圓、粉圓、蓮子等，都是主食澱粉類，每1/3～1/4碗就等於1/4碗飯。營養師建議，「這些配料不是不能選，而是在於懂得控制份量。」或是搭配銀耳，就會是更好的選項。

王怡卿營養師提醒，湯圓是糯米製品，尤其大多人在晚餐時才吃，更不容易消化。對於需要調控血糖者，糯米升糖指數高，要特別小心。

營養師建議，消化道功能不佳與糖尿病患者、孩童與年長者，務必細嚼慢嚥並少量淺嘗，也要增加纖維攝取，最好至少搭配半碗青菜，最能減少腸胃道負擔，放心吃下圓滿好福氣！