如果家人因尿毒症洗腎（透析治療），你擔不擔心自己也會走上同一條路？照顧過洗腎的媽媽和婆婆長達5年的黃小姐坦言：「會啊！怕我的體質是不是也容易出事情。」腎臟科醫師說：「門診常有病友家屬問這個問題。」

答案有些殘酷。長庚醫院一項新研究、已刊登在《美國腎臟病期刊（American Journal of Kidney Diseases）》發現，如果你的父母親洗腎，你洗腎的風險比一般人高出2.15倍；如果是兄弟洗腎，高出4.78倍；最令人訝異的是姊姊或妹妹，她們如果洗腎，你的風險提高11.04倍；而若是你的兒女洗腎，你本人風險也會比一般人高出2.78倍。

分析2013年健保資料庫、比對全台洗腎病人就醫紀錄，發現遺傳因素佔因尿毒症洗腎風險的31％。

更重要的是，另外七成因素是不良習慣或日常環境造成。家人有相似的生活習慣，例如對飲食有同樣偏愛、日常作息差不多;，腎功能跟著出問題的機率自然也會變高。這也解答為什麼，沒血緣關係的夫妻也有1.66倍風險。

家裡有親人每週3次進出洗腎室，恐是愈來愈多家庭需要面對的問題。我們該怎麼做？

醫師們提醒，雖然洗腎風險有三分是天註定，但後天條件是自己可以掌握，飲食均衡、生活習慣、長期用藥行為這三項是改善的焦點。糖尿病佔洗腎將近一半的原因，但不少糖友都是到晚期才曉得生病，提早發現可降風險。醫師建議，實踐3方法，可從危機中脫身：

1. 向醫師問清楚爸媽、手足或另一半洗腎的主因

最簡單的區分法，如果家人是因為糖尿病，或是高血壓、高血脂或其他疾病破壞腎功能，造成尿毒症，血緣或家庭關係可能帶來較高風險，更要用心改善生活環境和行為。

相對的，如果是因為細菌感染如尿路發炎，或是受傷、長期不當服藥（例如止痛藥）、誤用含馬兜鈴酸草藥等原因，就比較不必擔心遺傳問題。

2. 定期自我檢查，未病前揪出病根

家人在洗腎，你自己可以：

.定時量血壓

.觀察小便的泡泡是否久久不散

.用手指壓壓關節，若凹陷一段時間還無法彈回，可能是水腫

這些徵兆都可以是腎臟出問題的警訊。此外，腎功能不佳也會造成貧血及身體倦怠，體力變差。如果有上述情況應到醫療院所詳細檢查。另外，中年後腎功能會隨年紀下降，這是自然現象，40歲後最好找信任的單位定期做健檢，若發現問題可及早解決。

如家人有遺傳性腎病，先確認自己是否也生病了。(示意圖/Shutterstock)

3. 如家人有遺傳性腎病，先確認自己是否也生病了

.遺傳性多囊腎

.遺傳性腎絲球炎

.亞伯氏症候群（Alport's syndrome，典型症狀有血尿、聽力變差、眼病變等）

.其他有遺傳傾向的腎臟病，如局部腎絲球硬化症、先天性腎臟及尿路異常等

以上疾病都可能引發末期腎功能衰竭，變成尿毒症。目前大多數醫院都有能力檢查出這些病症。

遺傳性多囊腎通常要到30歲後才會出現較明顯的水泡，可被超音波檢查發現。如果爸媽、兄弟姊妹有多囊腎，又擔心自己會不會也有，青少年可抽血驗一下基因，準確度幾乎可達100％。

研究團隊直言，目前先從就醫資料交叉分析出各種家人關係的風險，但背後原因還不清楚，例如手足的影響為什麼比父母還要大？團隊提出假設：「兄弟姊妹間有相似的基因、共同的生活環境，還有手足間相近的生活習慣」，但後續還需更多研究才能破解真正理由。

全台洗腎病人已上升到8萬5千多人，而國內目前1～4期慢性腎臟病患者估計已超過200萬人。多一點自覺，就能幫自己遠離腎病陰影。