紐約市警察局（NYPD）一名新進女警被爆出在聖誕派對上跨坐上司警佐大腿大跳艷舞，畫面顯示火辣的女警穿著迷你裙、小背心，在男上司身上扭臀狂蹭，上司也伸出手撫摸女警大腿及露出的腰部，表情相當享受，周遭同事則一陣歡呼。這起事件引發紐約市警察局高層震怒，下令調查，目前事件男主角警佐已經被調職。

《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約市警察局第44警區16日晚間在紐約州揚克斯（Yonkers）一間酒吧舉行聖誕派對，不過這場派對最後嗨過頭變調。

《紐約郵報》取得影片及多名消息人士說法，指出當晚一名菜鳥女警為警佐麥加里（Nick McGarry）獻上熱舞，畫面顯示，麥加里坐在人群中，女警穿著黑白格紋相間的迷你裙及黑色緊身短版背心，直接坐在麥加里大腿上，她不斷扭動臀部磨蹭麥加里，麥加里也看似享受地伸手撫摸女警的大腿。

Viral video of NYPD Rookie giving Lieutenant a lap dance attracts investigation.



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接著女警變換動作，改為正面跨坐在麥加里的大腿上，她高舉雙手隨音樂扭動身體，此時麥加里的右手更不客氣地直接攬上女下屬的腰部下緣，現場歡呼聲四起，影片還可聽見有人驚叫「我的老天阿」。

NYPD rookie gives lieutenant lap dance at wild holiday party now under investigation https://t.co/RvwxG4DdpE pic.twitter.com/wNuoJfciYq — New York Post (@nypost) December 19, 2021

消息人士透露，這場聖誕派對引起紐約市警察局震怒，已經對整起事件展開調查，已知麥加里已被調任至其他單位，目前尚不清楚菜鳥女警身份。

消息人士指出，已婚的麥加里知道自己「完蛋了」，「和下屬亂搞是禁忌。」

不過當晚也在酒吧裡顧客卻不認為事情有這麼嚴重，認為就只是聖誕派對，不用太嚴肅。