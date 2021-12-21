台灣在 2025 年將邁入超高齡社會，骨鬆症將是不可忽視的議題。女性一生中因骨質疏鬆症發生骨折機會達 1/3，男性則有 1/5 機會。然而骨質疏鬆症沒有明顯症狀，民眾多半無法察覺的狀況下，有輕微外力就有可能導致骨折。骨鬆症的治療是條漫長的路，傳統骨密度檢測在短時間內感受的治療成效低，容易降低持續治療的意願，一旦中斷治療，將提高骨折風險。

相較於傳統骨密度檢測儀器，透過新型 PINP(第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈, N- terminal propeptide of type I procollagen) 及 ß-CTx (Beta 骨膠原蛋白碳末端肽鏈) 血液檢測，可在短期內了解治療成效與必要性，降低因中斷治療而使骨鬆惡化的風險 。

●台灣邁入高齡化社會 骨鬆問題將更嚴重

長庚醫院婦產科陳芳萍醫師表示，根據統計，台灣婦女一生中有 1/3 機會會因骨鬆症發生脊椎、髖部、或腕部骨折；男性則有 1/5 的機會。而骨折後所引發的身體變化或嚴重疼痛，可能導致健康或機能變化、影響行動自主、甚或長期殘疾，進而影響生活健康品質，甚至死亡。

根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)針對亞太地區所做的亞洲觀察報告(Asia-Pacific Regional Audit)及台灣地區流行病學資料估計，在台灣六十五歲以上長者人口將在 2025年增加為470 萬(占總人口比率 20.1%)，2050年會快速成長為746 萬 (占總人口比率36.6%)，屬骨質疏鬆症高風險族群，骨鬆症問題將隨著超高齡社會來臨而更加嚴重。

骨鬆症是個「沉默的疾病」，患者多在發生骨折才意識到嚴重性，一旦骨折，不僅威脅健康，也增加家庭社會負擔，台灣近幾年失能人口不斷上升，與骨鬆、骨折有很大關係，尤其髖部骨折會嚴重影響生活，死亡率也較高。

●檢測血中維生素D、副甲狀腺素，對骨鬆症高危險群的重要性

陳芳萍醫師說，父母曾發生髖骨骨折，以及長期不愛曬太陽，或有肝、腎疾病等，都是骨鬆症高危機群。要特別注意的是肝、腎病患者，維生素D的製造容易出問題。

而臨床發現，維生素D的含量在骨骼健康上扮演了重要的角色，因此，骨鬆症高危險群除了傳統檢測外，也要監測刺激鈣質吸收與骨骼代謝的維生素D，以及調控體內鈣質含量與影響骨骼代謝速率的副甲狀腺素(iPTH)數值。

此外，除了骨鬆高風險族群外，骨折患者也應檢測這兩項數值，主要是因骨折治療要達良好成效時，應排除或矯正常見的續發性骨折因素，例如:維生素D缺乏和副甲狀腺素功能亢進。

另有些人以為服用高量的維生素D，便可預防骨質疏鬆症或骨折，最新的國際文獻研究顯示:在體內含過量維生素D且接受醣皮質激素治療者，可能進一步引發繼發性的骨質疏鬆症，因此體內維生素 D「過與不及」對骨質都不好。對高風險者而言，應如何適量補充維生素D，需要檢測體內維生素D含量，才可因應。