NBA每年例行賽最受到矚目的賽程就是「聖誕大戰」，因為在聖誕節NBA會安排當季被認為最精彩或最具話題的5場比賽於當天舉行，而且5場比賽的時間都會錯開，好讓球迷們可以一場接著一場過癮地欣賞下去，那麼今年會是怎麼樣的精彩對決呢？今天就來跟大家介紹一下。

NBA「聖誕大戰」重頭戲登場！籃網對決湖人

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

一年一度家庭團聚、歡喜慶祝、贈送禮物的聖誕節就要來了，NBA每年在季初的賽程安排上也都會為這樣的節日準備一份好禮「聖誕大戰」，今年從台北時間12/26 (日)01:00開始接連5場的精彩好戲送給所有喜愛NBA的球迷們，第1場01:00由去年東區新竄起闖進季後賽2支勁旅的老鷹對上尼克、第2場03:30由東區2支老牌勁旅的塞爾提克對上公鹿、第3場06:00由西區冠軍的常客勇士對上去年西區冠軍的太陽、第4場09:00則是當天的重頭戲由今年季初總冠軍呼聲最高東區的籃網對上西區的湖人以及第5場11:30則是由近年西區新竄起的獨行俠對上去年西區例行賽排名第一的爵士。

NBA「聖誕大戰」說明。(台灣運彩提供)

2021 NBA聖誕大戰賽程。(台灣運彩提供)

今年「聖誕大戰」適逢台灣運彩週末24小時營業期間，台灣時間12/26 01:00開始1場接1場共5場的NBA好戲，台灣運彩都會提供投注服務，陪大家一起「買運彩 看比賽 更精彩」歡喜過聖誕。