許多人買保險的目的就是希望利用少少的錢，為自己未來增添保障，但近日有網友稱小時候時，媽媽以他名義幫他跟親戚買保險，1年需要繳超過10萬的保費，但成年後發現繳這麼大筆錢十分吃力，不繳會怎樣嗎？底下網友一看驚人保費，驚呼「一年十萬多是買了什麼險？」。

1名網友在社群平台PTT發文，還小的時候，媽媽就以他的名義跟親戚了保險，起初還沒有經濟能力的他，保費都是媽媽在繳，一直到畢業後出了社會，有賺錢能力後才開始自己繳1年要10萬多的保費。

原PO繳了一陣子後發現，自己對保險一點涉略也沒有，保費繳了近10年，不知道錢繳去哪了，問媽媽也一無所知，說要去問親戚才比較清楚，而長年繳下來也十分有壓力，繳到快窒息，「如果就直接不繳會怎樣嗎？」。

貼文一出後，許多網友對10多萬的保費瞠目結舌，「一年十萬多是買了什麼險」、「一年十多萬是保幾份啊」、「一年十多萬是保幾份啊」、「我一家三口保費也不過9萬多，你是買啥」、「看到你修文寫媽媽買的，我就知道會有問題」、「你收入很高吧，一年繳十多萬滿多的」。

另外也有網友認為，保險真的要謹慎選擇，買多不一定有用，「不是繳多就有用，有些人把保單po在專版才發現自己在養業務員」、「沒用到的再便宜也是浪費」、「去看看保險內容，看看親戚的心」、「親戚賣的多半都是高保費低保障的爛保險」。