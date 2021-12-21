白俄羅斯外交部表示，一名駐倫敦大使館的外交官在星期一晚間遭到襲擊受傷，已送往醫院救治，行兇嫌犯屬於激進移民團體。
莫斯科時報(The Moscow Times)報導，白俄羅斯外交部在一份聲明中表示，駐倫敦大使館遭到暴徒襲擊，他們破壞大使館外牆，闖入使館內部，並且對在現場的外交官暴力攻”。
外交部說，其中一名外交官被打斷牙齒、鼻子骨折、輕微腦震盪，趕緊送往醫院。 幾名襲擊者在試圖逃離現場時，被倫敦警方逮捕並拘留。
白俄羅斯外交部的聲明表示，「這次襲擊展示了移民狂熱分子的真實面目，而西方一些國家總把這些人偽裝成和平示威者。」
該部召見英國的代辦外交官，表達強烈抗議。
近幾個月來，白俄羅斯和西方的緊張對立一直很嚴重，肇因於白俄羅斯的逃亡者湧向歐洲，西方領導人將移民危機的責任歸咎於白俄羅斯的總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko)，先是盧卡申科的長期專制獨裁，又在去年總統大選後迫害抗議者。有愈來愈多白俄羅斯人從國境邊界逃往鄰國波蘭、立陶宛。
西方更覺得白俄羅斯似乎在以難民當武器，把國內的問題擴散成國際問題，民眾也對白俄羅斯政府的印象愈來愈差，終於出現攻擊白俄羅斯外交官的事件。
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