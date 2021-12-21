美國華府市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，華府明天開始恢復室內強制戴口罩規定，直到明年元月31日上午為止。

鮑賽並說，哥倫比亞特區政府的全體員工和包商都必須充分接種COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而且必須施打追加劑，沒有替代性的篩檢選項。

他並未說明，這個疫苗接種規定是否有實施期限。（譯者：張佑之）11101221