美國華府將恢復 室內強制戴口罩至明年元月31日 03:412021/12/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國華府將恢復 室內強制戴口罩。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國華府市長鮑賽（Muriel Bowser）今天表示，華府明天開始恢復室內強制戴口罩規定，直到明年元月31日上午為止。 鮑賽並說，哥倫比亞特區政府的全體員工和包商都必須充分接種COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而且必須施打追加劑，沒有替代性的篩檢選項。 他並未說明，這個疫苗接種規定是否有實施期限。（譯者：張佑之）11101221 德國耶誕節前不封城 有意強制全民接種疫苗 議員華倫確診 美國抗疫新階段力阻Omicron肆虐 #國華 #恢復 #室內 #強制戴口罩 #鮑賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》荷蘭街道空無「疫」人 義大利擬新管制 14:492021/12/20 財經 美國史上之最 馬斯克今年繳稅將破3063億元 16:142021/12/20 國際 中醫大新竹附醫「人工踝關節置換手術」讓婦人恢復行走 09:332021/12/20 健康 疫情惡化 拜登將親上火線說明 04:102021/12/20 全球財經 家有過敏兒 試試中醫薰鼻治療＋穴位敷貼 10:232021/12/20 健康 「愛客樂」發片遇疫損失6位數 逆風轉戰線上演出 17:262021/12/20 娛樂 一桿進洞得百萬高球賽 楊準奪冠 04:102021/12/20 產業．科技 《通信網路》智邦擁3大優勢 外資續比讚 09:092021/12/20 財經 NBA爆發疫情 聯盟宣布5場比賽延期 05:422021/12/20 體育 泰通報首例本土Omicron 擬重祭入境隔離令 16:312021/12/20 國際 運動好處再多一條！抗大腦發炎 延緩認知障礙 06:362021/12/20 健康 國際熱門新聞 影》菜鳥女警火辣跨坐長官扭臀狂蹭 紐約警界震怒出手了 - 國際 世衛：Omicron未必較Covid－19其他病毒株溫和 - 國際 - 中央社 世衛秘書長譚德塞籲 明年終止新冠疫情 - 國際 - 中央社 影》新娘當眾半裸、「臀部露出」狂蹭新郎 畫面曝光網友暴動了 - 國際 王力宏爆性成癮約炮震撼國外 這國粉絲崩潰了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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