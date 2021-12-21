王力宏對被前妻李靚蕾爆料後發表長篇認錯文，不僅被挑出低等錯誤太多，還被拿來與李靚蕾發文比較，從內容到形式被批評得一無是處，還懷疑都是什麼人幫他整出這種漏洞百出、自曝其短的文章來。倒是許多網民對王力宏認錯文發出近乎神級的評論，甚至還給他提出解決問題的「5項方案」，聞之令人捧腹。

在王力宏發出對李靚蕾的正式回應後，顯然網民都非常仔細地閱讀並分析了文章內。一部份網民發現當中有很多可能是用谷歌翻譯進行英翻中時出現的常見錯誤，屬於形式上的，內容上的則認為他的公關團隊太差勁、豬隊友也太多，幾項公關操作與文章不只沒有說服力，反而立即遭打臉，或引發新質疑。

王力宏的認錯文引來許多網民的神評論，有些還甚至認為這些神評的作者應該統一招募到《環球時報》當評論員。（圖／網路）

因此有網民質疑「這都寫啥呀？鄭爽教你的？」全篇牛頭不對馬嘴，看完只覺得「文筆不好」，寫得磕磕絆絆的，內容也就3點：否認對婚姻不忠、確認李靚蕾就是西春美智子的傳言、離婚給了1.5億元人民幣。完全沒提到感情，只想到怕見不著孩子。

網民們說，在這種的辯解方式下只能勉為其難為王力宏設想了5個洗白方案： 1、發明新冠100%治癒疫苗；2、解決台灣問題；3、帶領國足在世界盃奪冠；4、爆破靖國神社；5、造出光刻機解決半導體問題。如果做到這幾項，再看大家能不能再接受你了。另有人再補上評語稱：「美國人解決台灣問題，這個方案很可行啊！力宏加油！」

有的評論認為王力宏的文章不是「認錯文」，而根本是「認輸文」，他已經不敢嘴硬反駁了，只是求饒。（圖／中時資料照）

有的評論認為王力宏的文章不是「認錯文」，而根本是「認輸文」，他已經不敢嘴硬反駁了，只是求饒。至於仍有支持王力宏的粉絲批評李靚蕾討要贍養費，網民評論稱「這些王粉太搞笑了，人家離婚不要錢要啥？難道要王力宏親筆簽名專輯？」「力宏你放心，我們相信你，會一直站在你身後默默地戳你脊樑骨！」至於王力宏提到的暫時退出工作，網民嘲笑稱「暫時？你是要永久退出了！」

網民們還鼓勵王力宏「做一個有骨氣的男人，淨身出戶，不拿妻子一分錢，自力更生，撇開雙腿，凡事都有因果，如果你真的撐不住了，來我們牛馬會所洗浴，像您這樣的男子，一定可以獲得更好的生活，牛馬夜總會歡迎您！」另有網民編了對聯「上聯：吳媽報警，下聯:王爸放錘，橫批：能進去一個是一個」；還有編歌詞的「遙遠的東方有一嫖蟲，他的名字叫力宏」。

老父秀出手寫公開信，說李靚蕾「處心積慮」，又說王力宏「沒有婚內出軌」，完全是避重就輕，即便這樣還立即被打臉。（圖／宏聲音樂提供)

有網民評論，已經被錘得死死的證據確鑿，王力宏還想用文章試探大眾的反應，可能想透過買通媒體繼續愚弄大家。讓他老父秀出手寫公開信，說李靚蕾「處心積慮」，又說王力宏「沒有婚內出軌」，完全是避重就輕，即便這樣還立即被打臉。如果要找幫手，要有些技術含量，不能找豬隊友，要抹黑李靚蕾學歷造假，馬上就被查出是經紀人爆出來的，哥大校友也馬上證實李靚蕾學歷在學校系統一查就有。這些 豬隊友不只越描越黑，還不只一兩個，而是一連串。例如：BY2此地無銀三百兩，自己跳出來。BY2沒腦袋，王力宏的公關團隊也都是吃素的，弄了個「報警」的假戲，被直接嗆了句「員警電話給我，我來提供證據」，人家有備而來，接得實在漂亮！BY2又說已在2015年互刪微信，也是照樣立即打臉。

王力宏稱當年被李靚蕾以孕逼婚，結果婚後又接二連三地生了兩胎才提出離婚，遭網友恥笑理由太爛。(取材自wangleehom IG、jl.leilei IG)

評論接著說，現在看來是豬隊友不行了，王力宏親自下場，結果還是很令人失望。扯出「西春美智子」難道是想挑起民族仇恨、打愛國牌？還真是沒搞清狀況，婚前叫人家「小甜甜」，婚後叫人「西春美智子」，這可真TNND的敗人品啊！說人家「攜孕逼婚」，嚇得你心驚肉跳，看你言之鑿鑿的，要不是知道你有3個孩子，還真的差點就信了。頭胎被逼婚，怎麼生完不趕緊離婚？後來又生了兩個？是不是不小心忘了自己是被逼的？這話說得連自己都覺得好笑吧！

整體來說，網民們認為王力宏處理這個事件時，說什麼都沒有意義了，整個團隊完全被殲滅，一個能打的都沒有。最後結局就是王力宏就是乖乖認錯，房子該過戶的就過戶，該賠償的就賠償。只能說，有些人不到吃虧那一天，永遠不知道後果有多嚴重。