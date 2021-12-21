台中市第2選區立委補選陸戰激烈，林靜儀陣營20日前往台中地檢署控告，顏寬恒團隊贈送清潔（洗衣）精涉賄選，顏回應稱，這一罐成本才16、7元，謝謝民進黨或民進黨的側翼幫忙宣傳競選小物，造成現在洗衣精供不應求。消息一出引發熱議，有網友更諷刺道：「雙主菜便當怎不敢講？」。

民進黨候選人林靜儀競選總部執行總幹事林雨蓁，20日到台中地檢署按鈴控告顏寬恒，林指控，陸續接到民眾檢舉，上周收到沙鹿區三鹿里長顏清通發放的「冬瓜牌」洗衣精，顏清通是顏寬恒的叔叔，且罷免立委陳柏惟期間也挨家挨戶詢問是否簽署罷免連署書，至於有無賄選等嫌疑及事實交由檢調認定。

顏寬恒回應，該清潔劑只是競選小物成本才16、17元，是用來「洗髒水的」，呼籲對手陣營不要只想蹭流量、搶鏡頭。顏強調，他原本還擔心沒人注意，感謝民進黨及側翼幫忙宣傳，現在不少民眾都打電話來索取，已供不應求。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》留言：「雙主菜便當怎不敢講？」「雙主菜便當最好低於30元」、「民進黨真令人厭惡」、「綠營就這麼怕輸？」「草包就只會這招！」「沒品到極點」、「自己大撒幣辦晚會搞造勢都可以」、「可以好好談政策，不要整天拿牙籤戳人嗎？」