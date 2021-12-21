IDC THIS MOVE IS TUFF 🤮

(via jjudah02/IG) pic.twitter.com/ciYQw3CDTe — Overtime (@overtime) December 19, 2021

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）前陣子反嗆球迷遭罰款之後，他即使對於中學生也是嘴下不留情。最近在美國一位中學生摩爾（Jayden Moore）的運球影片爆紅之後，杜蘭特看完只在推特講了一句：「這東西爛透了（This shit stinks）」。

摩爾當時持球從外圍右側進攻，他先以胯下換手運球，換到左手之後接著背後換手持球，同時往右邊跨了一大步又再度下球，收球大轉身之後出手投籃，沒進！這個動作雖然不合規則但看上去很酷，獲得360萬觀看次數，被杜蘭特一句話嗆翻。

摩爾隔天（21日）在推特回應：「感謝這個建設性的批評，我已經從6年級成長了，也許我們能一起練習。滿滿的愛，希望我有一天能達到你的高度。持續磨練。」

網友稱讚摩爾懂禮貌，有人提醒杜蘭特不該對一個小孩那麼凶，杜蘭特回說：「這是習慣問題。」顯然摩爾的打球方式錯誤，只想耍帥而缺乏基本功，也有網友吐槽這是「最花俏的兩次運球」或是「兩次運球和走步的不知所謂混合型」。總之都是違例動作，而且最後投籃也沒進，出手之後只顧著看球，缺乏比賽素養，裁判竟然也沒抓，結果是一團亂。