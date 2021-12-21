行政院政委唐鳳16日本要參加韓國的「第四次工業革命委員會」，以線上演講方式出席，不過韓方考量「兩岸關係」，臨時取消唐鳳的演講，外交部表達強烈抗議。對此，前藍委蔡正元譏諷，美國白宮關掉唐鳳的演講，不是鼻子摸一摸而已，有抗議美國白宮嗎？因為沒有那個狗膽。對於蔡正的講法，網友大讚一針見血。

看到唐鳳的遭遇，蔡正元今（21日）在臉書發文表示，自己過去曾應邀參加文化總會辦的活動，要現場演講台北城南的歷史，主辦方考量「兩黨關係」，也是臨時取消他的演講。

蔡正元直言，自己當時很大方，客隨主便，沒有對民進黨政府強烈抗議，唐鳳和外交部這麼小氣，有什麼好抗議的，「你們自己不也是這麼樣做嗎」？蔡譏諷，美國白宮關掉唐鳳的演講，不是鼻子摸一摸而已，有抗議美國白宮嗎？因為沒有那個狗膽。

許多網友也在其po文底下留言表示，「敢抗議美國大老闆嗎？只會欺軟怕硬」、「因為台灣一直有個刻板印象，覺得南韓還在跟你四小龍，還以為兩者實力是差不多的」、「美國爹得罪不起，無奈只好摸摸鼻子」、「正元兄講話就是一針見血，擲地有聲」。

韓國政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳的線上演講邀請，據悉，取消原因為「考量兩岸關係各層面(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration)」，對於韓方失禮的行為，外交部20日召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌，表達強烈不滿，我駐韓國代表唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。