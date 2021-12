行政院政委唐鳳16日本要參加韓國的「第四次工業革命委員會」,以線上演講方式出席,不過韓方考量「兩岸關係」,臨時取消唐鳳的演講,外交部表達強烈抗議。對此,前藍委蔡正元譏諷,美國白宮關掉唐鳳的演講,不是鼻子摸一摸而已,有抗議美國白宮嗎?因為沒有那個狗膽。對於蔡正的講法,網友大讚一針見血。

看到唐鳳的遭遇,蔡正元今(21日)在臉書發文表示,自己過去曾應邀參加文化總會辦的活動,要現場演講台北城南的歷史,主辦方考量「兩黨關係」,也是臨時取消他的演講。

蔡正元直言,自己當時很大方,客隨主便,沒有對民進黨政府強烈抗議,唐鳳和外交部這麼小氣,有什麼好抗議的,「你們自己不也是這麼樣做嗎」?蔡譏諷,美國白宮關掉唐鳳的演講,不是鼻子摸一摸而已,有抗議美國白宮嗎?因為沒有那個狗膽。

許多網友也在其po文底下留言表示,「敢抗議美國大老闆嗎?只會欺軟怕硬」、「因為台灣一直有個刻板印象,覺得南韓還在跟你四小龍,還以為兩者實力是差不多的」、「美國爹得罪不起,無奈只好摸摸鼻子」、「正元兄講話就是一針見血,擲地有聲」。

韓國政府「第四次工業革命委員會」16日清晨臨時取消唐鳳的線上演講邀請,據悉,取消原因為「考量兩岸關係各層面(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration)」,對於韓方失禮的行為,外交部20日召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌,表達強烈不滿,我駐韓國代表唐殿文也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。