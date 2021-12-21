台東市區藥局21日凌晨發生火警，造成2死1昏迷1輕傷。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

更新內容08:22)台東市新生路上秀泰影城對面的三泰藥房21日凌晨1點許發生火警，造成64歲游姓男屋主輕傷、90歲游母昏迷，另60歲游男妻子及游母外籍看護兩人無生命跡象，送醫後仍宣告不治。警消表示，火災原因仍待調查。

大批警消趕往救援，抵達現場時，立刻佈水線射水灌救。據了解，消防局凌晨1時許獲報，新生路藥局1樓竄出火煙，疑似在2樓有2人受困，隨即趕赴救援，火勢在30分鐘左右控制，在2點7分完全撲滅。

經消防人員搜索後，在2樓發現頭部有撕裂傷的游姓男屋主，以及陷入昏迷的游男母親，消防人員分別將2人救離火場後，送往台東馬偕醫院搶救。游男向警消表示，屋內3樓及4樓仍各有1女受困，人員持續在火場持續射水滅火並同時搜尋受困住戶。警消發現2名女子，分別是游男妻子和游母的外籍看護，可惜都已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

此外，鄰居指出，三泰藥局開業60多年，兩代傳承執業，幾乎全年無休。目前由第2代游男擔任藥師，他的妻子從醫院護理師退休，同住的還有90歲的老母親，並雇用1名外勞，同在這場火災遇劫。早期台東沒有大醫院及健保藥局的時候，許多台東人生病時都是到這間藥局請藥師調配藥劑，不少台東民眾都是吃這間藥局的成藥長大，讓人不勝唏噓。