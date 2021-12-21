金管會20日舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，表揚2020年辦理成效評鑑績優的10家銀行。主委黃天牧表示，未來將針對信託2.0計畫進行評鑑獎勵，判透過誘因機制建立及制度改革，讓銀行業投注更多資源在信託業務發展上。

金管會2016年起實施「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，每年獎勵績效優良銀行，2020年評鑑績優銀行包括一銀、合庫、華銀、兆豐銀、臺企銀、土銀、彰銀、台銀、台新銀及北富銀等10家銀行。

應邀出席的行政院副院長沈榮津表示，國家對待高齡者及身心障礙者的態度，決定文明程度及社會進步程度。高齡者及身心障礙者都面臨財產安全問題，政府透過不同專業領域相互合作，讓問題有解決、業者有市場、人民有感受，創造政府、業者、人民三贏局面。

沈榮津指出，台灣2018年已邁入「高齡社會」，預估再4年後將正式進入「超高齡社會」。因此政府相當重視社會福利，明年度政府總預算中，社福預算編列逾6000億元、為占比最高類別，其中長照預算從過去至多50多億元、大幅成長成長到明年的607億元。

此外，政府已訂定「中高齡者及高齡者就業促進法」保障高齡者就業權益，行政院也在今年9月核定「高齡社會白皮書」，從各個面向打造高齡友善環境，盼讓長者享有健康、快樂及尊嚴的老年生活。

金管會表示，截至9月底已有26家信託業者提供安養信託商品，累計受益人4萬2259人、累計信託財產本金為448億元，較2015年底大增4萬1396人及406億元，並發展出與異業結盟，配合客戶需求提供結合食衣住行、生活育樂、安養照護及醫療服務等多樣功能商品。

為持續鼓勵信託業進一步推升信託服務功能，積極發展提供民眾生活各面向需求的全方位信託服務，金管會已於去年9月發布信託2.0計畫，並規畫信託2.0計畫的評鑑獎勵機制、自今年起接續執行，希望能進一步提升信託服務廣度及深度。