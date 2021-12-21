工業電腦廠樺漢(6414)旗下子公司S&T AG（SANT.DE）因遭放空機構Viceroy Research出具報告，導致股價短期巨幅下跌、波段跌幅達逾3成。樺漢表示，S&T已就報告事由進行調查，營運仍持續穩健發展，公司將持續密切追蹤此案最新發展狀況。

樺漢2017年中成為歐洲資訊系統商S&T最大股東、並取得過半董事席次，成為樺漢旗下子公司，由於S&T同步整併德國工控大廠Kontron，使S&T/Kontron成為樺漢營運三大支柱中的品牌事業，目前集團合計持股27.64％。

在德國法蘭克福交易所掛牌交易的S&T AG，16日遭放空機構Viceroy Research出具報告，使當日股價自最高19.25歐元急跌下探12.72歐元，短線跌幅達33.9％，樺漢對此依據證交所指示，公告說明子公司S&T媒體報導事宜。

樺漢指出，針對Viceroy Research報告中所指的相關事由，已主動委請會計師及律師深入調查中，待調查報告完成後將正式對外公告。S&T AG營運仍持續穩定發展，樺漢已持續密切追蹤此案最新發展狀況。

據S&T公告聲明，Viceroy Research出具報告前未與公司聯繫，報告內容並非集團業績，而是涉及違規事件，其中部分事件發生在10多年前。因部分指控為現任團隊上任前的舊案，且與S&T AG本身及現任團隊並無關係，因此需要一些時間調查分析。

S&T表示，將在未來幾天自內、外部同步查證報告內容，完成後將公布詳細的公開聲明及具體措施。執行長Hannes Niederhauser表示，集團確認目前經營業績符合展望預期，經初步調查，除了羅馬尼亞S&T外，如同報告所述，主管當局尚未對集團任何公司提出訴訟。