40歲韓國「童顏女神」張娜拉主演韓劇《大發不動產》將於27日在八大綜合台播出，20日晚間親自空降八大電視官方IG直播，瞬間吸引超過2600多位來自台、韓、日、印度等海外粉絲上線目睹偶像丰采。由於適逢聖誕佳節前夕，張娜拉有備而來戴上麋鹿髮箍，預祝海外各地粉絲們聖誕快樂，在和網友互動過程中，張娜拉活潑模仿網友們在聊天室打上的表情符號，傳神做出「笑到哭」可愛動作，親和力十足。

張娜拉21日在IG直播，親和力十足。（八大提供）

直播過程她提到《大發不動產》一場在廢棄建築物裡拍攝的過程令她印象深刻，她說：「其實有很多場戲都很辛苦，而廢棄建築物裡那場戲會特別辛苦是因為有很多灰塵，不僅工作人員開始過敏，就連我在拍攝結束後鼻炎都嚴重了一些。」此外，她也表示拍攝該劇時備受照顧，「記得有一次拍攝是要在1張紙上寫人名，正好在休息時間我覺得無聊就在上面隨便寫了奶油蝦，想不到工作人員就真的去買了奶油蝦給我，讓我覺得很感人」。

張娜拉在劇中飾演大發不動產的社長兼驅魔師。（八大提供）

另一方面，張娜拉也表示很想念台灣雞排與小籠包，「我記得台灣的雞排跟我的臉一樣大，也因為很大，可以吃很久，我很喜歡」，熱愛美食的她仍保有完美體態，張娜拉也分享：「雖然我很喜歡吃，但因為都不會吃很多，也會定時運動，像是走路，或是做皮拉提斯等，才有辦法一直維持身材。」最後，張娜拉也向粉絲透露下一部作品已在準備中，期待很快能再有新作品與大家見面。