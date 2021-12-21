台中林姓男子找陳姓男子投資事業遭拒，竟心生不滿找人將陳男擄走，帶到彰化某廠房內，凌虐超過9小時，期間包括球棒毆打、電擊、火烤、辣椒醬倒伺候他身體與下體，還逼喝尿吃大便，甚至榔頭重擊手掌導致骨折。在7名共犯中，其中一名劉姓共犯遭台中地院依共同犯剝奪他人行動自由罪判處5月，得易科罰金，其餘共犯仍繼續審理中。

根據判決書，林姓男子去年找陳姓男子一起出資投資事業，但陳男拒絕。林男心生不滿，夥同黃男等多人於去年2月4日晚上6點，開2輛車前往陳男台中市住處外埋伏，見陳男開車返家，立刻將他強押上車，開到彰化縣伸港鄉一處廠房。

林男接獲通知後趕到該廠房，與黃男等數人持球棒、榔頭毆打陳男後，接著還拿電擊棒電擊陳男身體、點火燒烤頭髮及下體、辣椒醬倒下體，還逼他喝尿吃大便及檳榔汁等凌虐。

林男更拿走陳男手機，假冒陳男向他一名友人借貸155萬元，原本答應的友人後來察覺有異，拒絕交錢。林男爆怒拿榔頭狂敲陳男左手掌，導致手掌多處骨折。林男等人到隔天凌晨3點多，才將陳男丟包中國醫藥大學附設醫院，私刑凌虐過程超過9小時。

林等傷害罪部分，在檢察官偵查時與陳男和解，陳男當庭撤回告訴。法官審理後認為事證明確，林男等8人另案審理中，其中施暴共犯黃男則坦承犯行，已和解取得陳男原諒，在今年10月依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月，得易科罰金。可上訴。台中地院又針對其中劉姓共犯部分進行審理，判決5月，得易科罰金。