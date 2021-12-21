神盾(6462)董事會最新通過，將參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案，神盾將藉此項合作深化影像處理技術，擴展電腦視覺應用市場。若神盾參與私募、公開收購等兩案皆順利完成，預估神盾最多將大撒逾13億，預計收購完成後將持股芯鼎股權21.31~23.67%，成為芯鼎最大單一股東。

神盾表示，本次參與認購芯鼎私募普通股，預計認購股數為1000萬股，每股價格為65.2元，投資金額為6.52億元。另外，神盾也將以公開收購方式取得芯鼎普通股股份，每股收購價格為67.2元，預定最高收購數量總計為1000萬股，預定最低收購數量為800萬股，估計將花費5.38億至6.72億元，若以芯鼎完成私募增資1000萬股後之發行股份總數8447萬7500股計算，此二案交易完成後，神盾將持有芯鼎股權比例約當於21.31~23.67%。

如果以芯鼎昨(20)日在興櫃收盤價86.8元來算，神盾公開收購價折價幅度約22.5%。

隨著生物辨識技術日趨成熟，全球各項應用也隨之蓬勃發展，神盾除持續固守生物辨識感測IC外，亦致力發展人工智慧演算晶片，展開包含基於飛時測距ToF(Time of Flight)的3D Depth Map感測技術研發，以及類比AI運算晶片之研究等。

芯鼎專精於智慧影像處理SP及SoC 晶片設計，產品主要應用於消費影像市場、車用影像市場及智慧居家影像市場，其高階影像處理晶片技術配合神盾致力發展的動態影像感測技術(DVS)，可加速神盾於視覺高速應用領域的發展。

神盾表示，透過股權投，將助益雙方優質團隊合作，未來可強化神盾切入工業4.0、自駕車及安全監控等基於電腦視覺之應用市場，擴展營運規模及增加經濟規模效益，提升公司競爭力。

神盾面對智慧型手機市場競爭加劇，積極拓展事業領域，因為神盾由在今年有出售敦泰(3545)股票、獲利逾50億元，也使得敦泰投資子彈滿手，10月甫通過投資安國國際科技(8054)、SCT Holdings與NetLink等三案，如今又再添新投資案。