總統蔡英文20日赴花蓮拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，感謝慈濟在台灣疫苗最困難的時候，與民間企業一起捐贈BNT疫苗，對穩定民心非常重要。對此，港媒評論認為，四大公投結果讓藍綠回歸基本盤，卻也凸顯民進黨「北弱南強」的事實，蔡此舉的目的就是擁抱中間選民，盼藉以扭轉藍綠基本盤結構。

證嚴法師向蔡英文表示，要「結好緣」才能在需要時獲得回饋，強調台灣這次能獲得國際關注，很多國家這波回饋捐助和幫忙我們，就是因為我們平常用愛心去關心、付出，故這波就得到幾十個國家回饋。香港媒體《中評社》21日評論認為，初慈濟想要購買BNT疫苗捐贈時，曾被蔡政府軟性回絕，證嚴法師昨天的一番話可能也是點滴在心頭

評論指出，證嚴法師這句「結好緣」極具深意，因為這不僅能用來闡釋疫情互助，也能用在廣結國際的善緣上。該評論引申，蔡政府「親美抗中」的路線只能用來鞏固深綠與傳統支持者，反觀中間選民非常在意的是經濟發展，結好緣也可能讓台灣走出緊張的國際情勢，值得思考。

評論分析，蔡政府在公投之戰明確看到自己「北弱南強」的弱點，這點代表著選民結構的問題，因為民進黨的主張在北台灣幾乎全部淪陷，民進黨只守住傳統的南台灣；公投票可以「南票北補」，但2022年縣市首長選舉無法，必須要調整策略。因此蔡政府除拜會證嚴法師，近期更將開始處理新竹縣市合併與日本核食進口問題，趁情勢有利之際將想推動的事一項項推上檯面。