韓國「第四次工業革命委員會」16日舉辦全球會議，行政院政委唐鳳本受邀進行線上演講，結果韓國因考量兩岸關係臨時取消唐鳳的演講，讓外交部表達強烈抗議，不過此舉也讓大批網友質疑，想知道為何先前唐鳳被白宮消失時，外交部僅稱「技術問題」沒有多做抗議。

外交部表示，該委員會於9月邀得唐鳳同意，在會議中以「Taiwan’s Digital Social Innovation」為題發表演講，期間則會以「台灣數位部長（Digital Minister Taiwan）」來稱呼唐鳳，並指出該場會議原訂在16日下午舉行，結果當日上午7時50分才突然收到取消邀請的電子郵件。

外交部說，該電子郵件內容稱「考量兩岸關係各層面」（Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration)），但駐韓國代表處進行抗議時，對方並未多做說明，外交部因此也召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌表達強烈不滿。

該起事件引起網友討論、關注，許多讀者在《中時新聞網》、雅虎新聞等相關報導下留言，其中部分單則就有超過800則留言，紛紛說「滾下台！丟臉還不夠嗎！」「美國黑我們的時候怎麼不抗議？」「小英國際地位在哪？連韓國都看不起台灣」、「被韓放鴿子，外交部只剩喊話跟撒錢的功能？」「不是都4個不同意了，結果國際地位有提高？」