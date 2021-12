韓國「第四次工業革命委員會」16日舉辦全球會議,行政院政委唐鳳本受邀進行線上演講,結果韓國因考量兩岸關係臨時取消唐鳳的演講,讓外交部表達強烈抗議,不過此舉也讓大批網友質疑,想知道為何先前唐鳳被白宮消失時,外交部僅稱「技術問題」沒有多做抗議。

外交部表示,該委員會於9月邀得唐鳳同意,在會議中以「Taiwan’s Digital Social Innovation」為題發表演講,期間則會以「台灣數位部長(Digital Minister Taiwan)」來稱呼唐鳳,並指出該場會議原訂在16日下午舉行,結果當日上午7時50分才突然收到取消邀請的電子郵件。

外交部說,該電子郵件內容稱「考量兩岸關係各層面」(Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration)),但駐韓國代表處進行抗議時,對方並未多做說明,外交部因此也召見韓國駐台北代表部代理代表洪淳昌表達強烈不滿。

該起事件引起網友討論、關注,許多讀者在《中時新聞網》、雅虎新聞等相關報導下留言,其中部分單則就有超過800則留言,紛紛說「滾下台!丟臉還不夠嗎!」「美國黑我們的時候怎麼不抗議?」「小英國際地位在哪?連韓國都看不起台灣」、「被韓放鴿子,外交部只剩喊話跟撒錢的功能?」「不是都4個不同意了,結果國際地位有提高?」