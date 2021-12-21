歐洲地中海地震中心今天表示，美國北加州外海發生規模6.2地震，震源深度9公里。美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，震後沒有發布海嘯警報。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，地震是下午12時10分發生，震央在加州西北部尤利卡（Eureka）約60公里處。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，目前尚無重大災損或受傷消息傳出，但社群媒體上的照片顯示，芬岱爾（Ferndale）市中心有一棟建築窗戶被震碎。根據其他照片，有商品從商店架上掉落。

加州理工學院（Caltech）地震實驗室研究人員瓊斯（Lucy Jones）博士在社群網站推特（Twitter）說，地震發生在門多西諾（Mendocino）斷層帶，就位在門多西諾角（Cape Mendocino）外海。

美國地質調查所表示，在規模6.2主震發生的一個小時後，芬岱爾、佩特羅里亞（Petrolia）與力拓戴爾（Rio Dell）發生一波規模3.0餘震。

加州地質調查局（California Geological Survey）研究人員說，在距尤利卡以南約436公里的舊金山都可以感受到地震。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101221