台灣過去10年來，年平均雨量最多的地方在哪？氣象局舉辦有獎徵答，列出基隆、大坪、蘇澳、阿里山、尾寮山5選項，結果冠軍呼聲最高的蘇澳排名第二，甚至看不到第一名的車尾燈，足足輸了2000毫米。不少北部網友難以置信，尤其有「雨都」稱號的基隆竟墊底；台灣「雨量之王」，由位在新北萬里的大坪拿下。

基隆、大坪、蘇澳、阿里山、尾寮山這5個測站，有人工站也有自動站，分布在基隆、新北萬里、宜蘭蘇澳、嘉義阿里山以及屏東三地門。海拔以阿里山最高（2413公尺）、尾寮山居次（1006公尺），蘇澳站所在海拔僅24.9公尺最低，大坪則是362公尺。

大坪位在新北萬里，海拔近400公尺，年均雨量高達6500毫米。（翻攝Google Map）

根據氣象局統計，自2011年至2020年，大坪年平均雨量高達6533毫米，遠勝第二名的蘇澳4456毫米，兩者相差逾2000毫米。尾寮山及阿里山，分別是3898毫米、3871毫米，不相上下。最令人訝異的反而是基隆，不但掉到最後一名，年雨量「僅」3565毫米，還差了前4名一大截。

「其實東北風仍勝西南風」，氣象局解釋，北海岸、宜蘭地區多雨和源源不絕的東北風有絕對關係，從秋季到隔年的春天，長達半年的時間經常雨勢綿綿。大坪之所以勝出，與測站位在山坡地有關，它前有大海、後面靠著陽明山，當海面來的水氣遇到地形被抬升，更容易成雲化雨。​

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至於尾寮山、阿里山，位在易致災的西南季風迎風面，氣象局指出，這類降雨屬於「衝刺型」，短時間內爆發力十足、雨勢集中，但也就那幾天有雨，其他日子以午後雷陣雨為主，若論持久，東北風略勝一籌。​

還有一個冷知識，氣象局海拔最高的測站，當然是位在玉山北峰的玉山氣象站，那海拔最低的氣象站在哪？答案是台南佳里測站，海拔只有2公尺；設在高雄港邊的高雄站（前鎮區），海拔2.3公尺。