看好農曆春節9天連假勢必帶動年節伴手禮市場成長，位在宜蘭礁溪的長榮鳳凰酒店今年推出「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」、「鳳凰山珍海味私藏禮盒」供消費者選擇，兩款禮盒皆特選臺灣頂級冠軍烏魚子及起司豬肉乾，其中珍藏禮盒更與宜蘭在地品牌「三星四季青花瓷」合作，瓷盤繪入宜蘭在地山海美景，是獨具文化故事的季節好禮。「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」即日起開始預購，每盒售價2688元，12月31日前訂購可享早鳥優惠價2388元。

礁溪長榮鳳凰酒店的「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」內有「三星四季青花瓷盤」乙枚、「鳳凰山珍」與「鳳凰海味」各一盒。「鳳凰山珍」為蜜汁原味豬肉乾及起司豬肉乾各10入，蜜汁原味豬肉乾精選台灣豬後腿肉，以獨家配方蜜汁醃漬﹐彈嫩多汁、香氣十足。起司豬肉乾特別選用切達起司，奶香濃郁、質地滑順細緻，與厚實肉乾交織出豐富的口感層次。

「鳳凰海味」則為一口烏魚子20入，選用正宗臺灣烏魚子，遵循古法純手工製作，保有傳統風味且富含蛋白質及維生素，75克的時尚輕巧包裝，隨時來一片，享受極品鮮美海味。鳳凰山珍海味珍藏禮盒每盒售價2688元，早鳥優惠價2388元。

今年「鳳凰山珍海味珍藏禮盒」與三星四季青花瓷攜手合作，特別設計四款青花瓷盤：「觀海聽瀾」、「慢活沙丘」、「守護宜蘭」及「漁港風情」，工藝師以獨家的陶瓷土混合比例，經兩次高溫燒製後呈現獨有純樸溫馨手感，加上獨創之拓印手法親手描繪宜蘭山海風情，讓民眾在日常生活中感受宜蘭的四季之美。

此外，「鳳凰山珍海味私藏禮盒」也是年節好選擇，內容包含鳳凰山珍1盒－起司口味豬肉乾15入裝及鳳凰海味1盒－一口烏魚子15入裝，亮麗的橘色外盒大方討喜又體面，是您新春饋贈親友的最佳賀禮。鳳凰山珍海味私藏禮盒盒每盒售價1288元，早鳥優惠價1188元。長榮鳳凰酒店（礁溪）鳳凰山珍海味禮盒系列，只要於12月31日前預購付款即享早鳥優惠，大宗訂購可另享折扣。詳情請上長榮鳳凰酒店（礁溪）官方線上購物「買東東」。