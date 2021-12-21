工商協進會理事長林伯豐21日指出，在綠電進度落後、天然氣不符COP26碳排放路徑圖下，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣，政府的能源政策有必要重新檢討。

工商早餐會21日召開，林伯豐在會前接受媒體訪問及致詞時都強調，當全球各國加速淨零碳轉型，COP26達成削減燃煤發電，APEC也呼籲凍結國際化石能源補貼時，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣。

林伯豐深信台灣有缺電的風險。他表示，公投的結果，也是表示民意的表現，政府就要拿出辦法解決未來可能會有的缺電問題，以及全球淨零排的目標。

展望未來，林伯豐指出，企業面臨通膨讓獲利歸零的隱憂，還要憂慮碳費、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響。尤其是耗水費僅針對產值占全國生產毛額31％，而用水量不到10％的工業用水課徵，有失公允。

面對兩岸經貿交流熱絡，林伯豐表示，在官方零互動下，台商憂慮兩岸政治僵局對經營環境的影響。

也因此工商早餐會上，林伯豐指出，從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能3個面向，提出17項提案、60點建議。

在完善低碳基礎建設上，工商協進會建議，公布2050淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系；檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化其價格。

提升數位競爭力上，工商協進會建議，產創條例增列金融專條，協助金融業數位轉型；推動文創結合科技跨界加值。

在強化經濟成長動能上，工商協進會建議，積極洽簽雙邊／多邊經貿協定，扶持企業參與關鍵產業供應鏈；鬆綁不合時宜之金融監管措施，研擬境外資金匯回專法2.0；持續觀光產業紓困振興，有條件鬆綁國際商務交流方式。

林伯豐在致詞最後指出，政府應傾聽民意，人民才會支持政府，工商界希望政府維持台灣經濟持續成長，穩定供電營造良好投資環境，釋出善意維持兩岸和平穩定發展。