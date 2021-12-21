高雄市議員邱于軒接獲民眾陳情，反映大寮里的水溝充滿垃圾和油污，地下還有紫色的污泥，且充斥著臭味，她隨即安排會勘，並連絡相關單位幫忙清理，未來將要求市府輔導週邊商家再搭配污水管線的設置。而水溝照片曝光後，網友看了直呼「真糟糕」。

邱于軒昨（20）日在臉書貼出大寮里水溝的「慘況」，除連絡環保局到場處理外，也聯絡農水署拜託幫忙清理。她說，其實大寮里很多灌溉溝渠在非灌溉期，因為農水署沒有放水，都有這樣的問題，畢竟大寮路上許多小吃商家可能沒有增設油水分離的設備，污水管線建置也不完善，才會造成湯湯水水排入灌溉溝渠，造成溝內充滿油污。

高雄市議員邱于軒接獲民眾陳情，反映大寮里的水溝充滿垃圾和油污，地下還有紫色的污泥。（圖／摘自高雄市議員邱于軒臉書）

高雄市議員邱于軒安排會勘，並連絡相關單位幫忙清理。（圖／摘自邱于軒臉書）

邱于軒表示，未來會要求市府輔導週邊商家再搭配污水管線的設置，畢竟沒有釜底抽薪解決污水排放問題，再多的清淤都解決不了問題。

此外，邱于軒也現場會同住戶於該排溝察查，底泥表面有一層淡紫色沉澱物，經往上、下游巡查，約有50公尺左右，經現場檢驗水質PH值為7.47、水溫為22.6度、導電度為784；另送一組水樣與底泥檢測。另巡查周邊沿線，均未發現有異常排放情事，惟水溝內髒亂垃圾，將轉請清潔隊清疏測溝。