拜登即將在美東時間21日，針對美國Omicron疫情致詞。

1名白宮幕僚周一新冠肺炎確診，由於當事人曾和美國總統拜登搭乘空軍1號專機，因此引發各方關切。

據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）20日報導，雖然拜登周一經過篩檢後呈現陰性反應，但白宮說，他預定周三再度接受篩檢。

而白宮發言人莎琪（Jen Psaki）強調，儘管1名中級幕僚周一早確診，但並未經常和總統接觸。她說，上周五這名幕僚搭乘空軍1號時，曾在拜登座位附近待了約30分鐘。

根據莎琪的聲明，這名幕僚已經完整接種過新冠疫苗，並且追打過加強針，17日登上空軍一號之前最後一次病毒篩檢也呈現陰性，這名幕僚直到19日才出現症狀。

莎琪表示，拜登定期接受病毒檢測，19日才進行抗原篩檢，在幕僚確診後又進行PCR檢測，檢測結果呈現陽性。

由於美國疾病管制暨預防中心（CDC）的現行防疫政策並未要求已經接種疫苗的民眾，在暴露風險後要進行隔離，因此拜登將持續進行工作。

除了拜登，其他與該名確診幕僚密切接觸的工作人員也將進行病毒檢測。