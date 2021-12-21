拜登即將在美東時間21日，針對美國Omicron疫情致詞。

1名白宮幕僚周一新冠肺炎確診，由於當事人曾和美國總統拜登搭乘空軍1號專機，因此引發各方關切。

據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（THE SUN）20日報導，雖然拜登周一經過篩檢後呈現陰性反應，但白宮說，他預定周三再度接受篩檢。

而白宮發言人莎琪（Jen Psaki）強調，儘管1名中級幕僚周一早確診，但並未經常和總統接觸。她說，上周五這名幕僚搭乘空軍1號時，曾在拜登座位附近待了約30分鐘。

根據莎琪的聲明，這名幕僚已經完整接種過新冠疫苗，並且追打過加強針，17日登上空軍一號之前最後一次病毒篩檢也呈現陰性，這名幕僚直到19日才出現症狀。

莎琪表示，拜登定期接受病毒檢測，19日才進行抗原篩檢，在幕僚確診後又進行PCR檢測，檢測結果呈現陽性。

由於美國疾病管制暨預防中心（CDC）的現行防疫政策並未要求已經接種疫苗的民眾，在暴露風險後要進行隔離，因此拜登將持續進行工作。

除了拜登，其他與該名確診幕僚密切接觸的工作人員也將進行病毒檢測。

文章來源：Statement from Press Secretary Jen Psaki on Staff Member Close Contact to the President
文章來源：WAITING GAME Biden health concerns mount as aide tests positive for Covid after spending time with president, 79, on Air Force One
文章來源：Biden tests negative for COVID-19 after being in close contact with ill aide

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