新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響全球近2年，面對後疫情時代的復甦，包括缺工缺料、通貨膨脹、能源產業供需失衡、歐美央行是否升息，以及中國大陸房地產緊縮政策等問題，是目前資本市場最關注的重點。展望2022年，中信銀行建議聚焦寬鬆資金的退場模式、去全球化與美國、歐洲央行投資政策調整，以及環保政策改變供需結構等三大趨勢，在投資策略上需慎選股債配置因應通膨回歸趨勢，宜多元配置降低資金流動性不足所造成的波動。

中信銀行預測，明年上半年寬鬆資金持續退場與通膨發展超乎預期，將迫使美國聯邦準備理事會為因應通膨壓力，再釋出加快升息訊號。投資策略上，建議明年慎選股債配置因應通貨膨脹回歸趨勢，宜採多元配置降低資金流動性不足所造成的波動。

股市方面，因今年成長基期被墊高，多數類股面臨成長放緩，中信銀行建議，明年上半年市場相對震盪時，可分批布局獲利能見度高、且具政策引領投資回流的市場，如美國與歐洲內需為主的小型股，或逢低配置不受基期影響、長期成長率高於平均的產業，如數位經濟、智慧醫療、金融科技與低軌道衛星。

債市方面，以規避利率風險的策略為主軸，建議於殖利率波段彈升階段，分批布建投資級債券；非投資級債券方面，則可布局兼具孳息與低利率風險優勢的短天期債券，或具有調升信評的潛在明日之星。匯市方面，因全球央行貨幣政策不一，帶來貨幣輪動與交叉操作的機會，建議在非美國的成熟國家升息循環初期，可逢低累積美元部位。