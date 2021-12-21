針對疫情後的生活型態，億光(2393)開發一系列UVC LED(275nm)紫外線產品，搶攻防疫商機。億光將參展12月21-23日於南港展覽館舉行的OPTO Taiwan國際光電大展，展示UVC LED新產品並同時展示多款車用、顯示屏LED、電競鍵盤元件及紅外線產品。

疫情改變了人們的生活方式，大眾對於生活空間中的殺菌防護也越趨重視，針對疫情後的生活型態，億光電子開發一系列UVC LED (275nm)紫外線產品，搭配億光UV-C LED封裝專利技術，經由SGS第三方實驗室測試認證，抑菌率高達99.9%。也證實能消滅COVID-19病毒，有效守護居家生活的每個角落。

億光電子表示，觀察到後疫情時代的需求，針對居家環境的整體空間，打造了一系列UV殺菌產品，最新推出空調型UV LED抑菌淨化機、UV-C LED紫外光殺菌抗敏空氣清淨機及，UV LED空間殺菌淨化燈等，針對家中時常接觸，卻容易被遺忘的角落，設計了專屬的UV LED殺菌產品，包括「UV-C LED智能感應殺菌燈」，「光感應馬桶UV-C LED殺菌燈」等。此外，針對大眾的外出飲水需求，開發了「UVC-LED紫外光淨水保溫隨身瓶」。