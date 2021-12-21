歌手王力宏被前妻李靚蕾爆料有「性成癮及自戀型人格」，導致她長期遭受精神虐待及羞辱，兩人6年來看了5個心理醫師，仍無法挽回婚姻，各界都替李靚蕾感到心疼。一名網友因此好奇，演藝圈中哪位女明星嫁得最好？貼文一出後，多數網友立刻想到昆凌，認為周杰倫對她寵愛有加，且嫁給周杰倫後，在演藝圈的曝光度比以前還要多。

原PO今（21）日凌晨於PTT八卦板指出，王力宏醜聞吵得沸沸揚揚，又看到李靚蕾承受這麼大的壓力，且過去有不少的女明星結婚幾年後就鬧婚變，因此好奇眾多女星中誰嫁得最好？最幸福？

疑問曝光後，多數網友點名昆凌，「唯一答案，昆凌」、「當然是昆凌，她婆婆本來有意讓昆凌管錢」、「第一個想到昆凌啦！周董感覺很疼她」、「昆凌感覺是嫁給周杰倫才變明星，曝光度比以前多」。

網友一致認為，昆凌嫁給周杰倫後，過得很幸福，且曝光度也比以前多。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

留言中也有不少人提到賈靜雯，「賈靜雯吧！雖然第一段婚姻失敗，但她嫁給修杰楷後，真的很幸福」、「賈靜雯和修杰楷！我願意被這對灑狗糧」、「賈靜雯嫁給修杰楷後，整個容光煥發」；其他鄉民也說「志玲姐姐」、「柯佳嬿，她跟坤達互動超好笑的」、「劉詩詩」、「我覺得是陶晶瑩，李李仁超帥又好」。