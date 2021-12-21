女人不要惹！一名女網友發文分享自己的經歷，前男友劈腿閨密，但她沒難過，也沒暗自哭泣，而是設法報復回來，於是，她嫁給了閨密的哥哥，搖身一變成了閨密與前男友的「大嫂」，最後還與丈夫繼承了公公的家產成了「貴婦」，看到閨密與前男友後來變得落魄，讓她洋洋得意的說：「他們現在一定很後悔，是她們把我逼成只為了恨與復仇才活在這世界的女人」。

這名女網友在「爆料公社app匿名公社」貼文分享自己的故事，文中開頭就寫道，當妳的好閨蜜搶了妳男友，你會如何看待此事？獨自傷心難過？放手暗自哭泣？找個適當時機報復回來？結果她選擇了「報復」，選擇嫁給前男友的閨密哥哥，成了2人的「大嫂」。

原PO對於自己的報復行為一點都不後悔，「光是每年她們來娘家拜年，看前閨蜜現任小姑和我劈腿前任渣男友的尷尬表情，我就很得意」，還說：「因為我老公是長子，婆婆走的很早，在我公公生前早早就把名下房子和土地全過戶給他，而小姑她們什麼也沒有，因此還不少次回來吵，最後我公公說，他走後，小姑她們有困難就讓我們多照顧，結案！」

閨密搶走男友，女嫁給她哥哥上演完美復仇記。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO得意的說，因為老公「懼內」（怕妻），我說左他不敢往右，加上我多年的床邊洗腦，他對她們也沒好印象，照顧？等下輩子吧！」後來閨密與前男友被公司裁員，在家待業，還為錢天天吵架，現在連娘家也不好也不好意思回來，「他們現在一定很後悔，畢竟是她們把我逼成只為了恨和復仇才活在這世界上的女人。」

網友看到貼文留言大讚：「厲害了！我的老天鵝」、「看她過的不好...妳就放心了」、「雖然情節很戲劇，卻也是觀眾期待的劇情發展」、「女人真的惹不起...尤其是由愛生恨的女人」、「太厲害了！佩服佩服」。