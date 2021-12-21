對企業界缺電的憂慮、淨零排碳的疑慮，行政院副院長沈榮津21日在工商早餐會中指出，2050年淨零碳排是全球多國共同努力目標，蔡總統也宣布台灣將以此目標，為此溫管法在10月21日進行修正預告，將2050淨零排碳目標入法，政府也將盡快送立法院，預計明年上半年前提出淨零排放路徑規劃，落實永續發展。

對林伯豐呼籲檢討國家能源政策、不宜過度依賴天然氣，沈榮津指出，擴大天然氣發電是能源轉型的必要手段，會透過這樣機制，在大家重視的穩定供電及環境保護，達到最佳化的平衡點，且政府會透過督促台電大潭電廠8、9機組如期完工，提高總發電量，並加強各電廠機組維護，提高機組運轉的可靠度以及擴大需量反應等作為，強化供給、需求面管理。

對美國豬肉，沈榮津指出，政府原則都是兼顧人民健康、國際標準及科學證據，公投結果顯示民眾已可慢慢理解國際標準也願意接受科學證據，將有助於台灣爭取加入國際組織。

沈榮津也針對台美關係指出，我國跟美國的經貿關係持續深化，今年六月、十一月，台美再度舉行TIFA、EPPD，以及雙方已成立供應鏈工作小組進行產業合作的對話，12月7日台美又建立TTIC，最重要是促進雙邊貿易投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化的目標，明年將召開第四屆台美數位經濟論壇以及首屆台美雙邊科學技術會議，雙方合作領域日益既深且廣。