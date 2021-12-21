【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月20日午後傳來雲林縣政府警察局局長朱宗泰，20日下午13:57在台大雲林分院病逝的消息，朱宗泰是我的學弟，理應要活過我的歲月，沒想到驟聞噩耗。

難過，更感心痛。

朱宗泰一生除暴安良，絕大多數的時間都是擔任刑警，經過台灣治安最黑暗的時期，是真正的治安英雄。

他長年在刑事局偵三隊負責重大刑案的偵辦與要犯的查緝，參與過白曉燕案的偵辦；2003年七月帶著弟兄，經過慘烈的槍戰，終於緝獲當時與薛球並列十大槍擊要犯之首的「番薯仔」吳俊卿犯罪集團，當場查扣十幾把槍枝。

去年朱宗泰雖然已經罹癌，仍然接掌雲林縣警察局，仍然貢獻畢生所學，用他的生命在保護人民。

今年七月，媒體報導【除暴悍將朱宗泰任局長 為失蹤人口找回家的路】，在專題的訪談中，看到朱宗泰已經白髮蒼蒼，那時的他正在進行化療，但是念茲在茲的還是如何保家衛民，服務鄉里。

朱宗泰說：「長期專責刑事工作，人脈、線報都在，要辦大案不是沒有，我會將偵辦技巧分享給警局同仁，到任後，根據資料及數據，顯示雲林縣治安、交通情況平穩，再來，就是服務，每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，老百姓的事就是我們的事，警察機關為公部門，我們有權力、責任及義務，盡各種方式找出失蹤人口，DNA尋親專案會持續以恆，幫家屬圓夢，為失蹤人口找回家的路。」

朱宗泰局長，選擇死在戰場的戰士，求仁得仁，敬禮！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。