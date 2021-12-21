歌手王力宏日前遭到前妻李靚蕾公開私下召妓、約砲、對他冷暴力等真面目，讓王力宏「王子」人設瞬間毀滅，但王力宏經過3天的「左思右想」終於出面於昨（20）日公開道歉並暫退演藝圈，而他也因為此事手中的廣告、代言全被撤回，損失金額加上違約費用也讓外界感到相當驚訝。

王力宏出道26年來「優質偶像」的完美形象深植人心，也使他活動、廣告、代言從不間斷。本月16日王力宏還曾在大陸為日系車廠Infiniti站台，當天只上台短短11分鐘就有台幣3000萬的代言費入袋，強大的吸金功力與人氣，讓不少廠商爭相合作，因此王力宏除了汽車代言外，手中還握有科技公司、護膚品牌、珠寶、美食等等的多項代言合約。

王力宏遭到李靚蕾公開私下真面目後形象全毀、廣告代言也被終止。（圖／微博）

但自從李靜蕾於17日晚間發出「毀滅文」後，剛宣布王力宏為代言人的Infiniti便在30小時內立即宣布與王力宏終止合作，刷新代言人最速解約的紀錄。雖王力宏的父親於18日也公開手寫信替王力宏止血，但內容宛如「提油救火」，網友們反而更加確信李靚蕾的爆料內容，眼看事件越演越烈，其他廠商也紛紛宣布終止合約，與王力宏做切割，根據《三立新聞網》的報導，王力宏光是以上的代言活動及廣告，就損失將近2億台幣，未來還將面臨巨額違約金。

另外，王力宏先前所創立的音樂課程教育APP，上線短短一個學期就賺進1.5億台幣，如今形象破滅也讓不少使用者紛紛卸載、拒絕使用，讓原本身價30億的王力宏，瞬間變成過街老鼠，未來他還將負擔3名孩子龐大的養育費用，可說是得不償失。